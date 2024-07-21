Военный эксперт Алексей Леонков сообщает о значительных потерях украинских войск в ходе текущей летней кампании. Российские силы продолжают наступление, занимая новые позиции и улучшая свои тактические преимущества.

Летняя кампания в зоне СВО продолжается, и, по словам военного эксперта Алексея Леонкова, украинские вооруженные силы несут серьезные потери. Российская армия активно наступает, занимая новые населенные пункты и укрепляя свои позиции, в то время как украинские войска ведут оборонительные действия.

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Алексей Леонков, военный эксперт, подчеркивает, что потери украинской армии в ходе боевых действий становятся все более ощутимыми. "Потери противника — от 1600 до 2500 человек по всей линии боевого соприкосновения в день", — отмечает он. Это говорит о том, что украинские резервы истощаются, и восполнить их становится все труднее. Сроки подготовки новых бойцов резко сократились: если раньше обучение занимало месяц-полтора, то сейчас оно составляет всего три недели, а в некоторых случаях — три дня. Это приводит к тому, что новобранцы не готовы к боевым действиям и зачастую сдаются в плен, так как у них нет других вариантов выживания.

Леонков также указывает на жестокие условия, в которых оказываются украинские солдаты: "Если они пойдут с белым флагом, их убьют свои же". Это подчеркивает уровень напряженности и паники среди войск, находящихся на передовой.

Тем не менее, не сумев продвинуться вперед, украинские силы продолжают обстреливать российские города. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в результате атак погибли более 200 мирных жителей, а около 1100 получили ранения различной степени тяжести. Это свидетельствует о том, что конфликт затрагивает не только военных, но и гражданских лиц, подвергая их опасности.