Китайская компания iFLYTEK представила новую обучающую машину T30 Ultra, оснащенную уникальным стилусом Star Flash AI. Устройство обещает революционизировать процесс обучения благодаря передовым технологиям и большим возможностям.

На рынке образовательных технологий появился новый гаджет — iFLYTEK T30 Ultra, который обещает изменить подход к обучению с помощью искусственного интеллекта. Эта машина обучения, разработанная известной китайской компанией, чьи товары уже продаются на нескольких российских маркетплейсах, предлагает широкий спектр функций, направленных на улучшение учебного процесса.

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iFLYTEK T30 Ultra выделяется среди аналогичных устройств благодаря встроенному стилусу Star Flash AI, который поддерживает более 10 000 уровней чувствительности к давлению. Это позволяет пользователям писать с комфортом, а магнитная беспроводная зарядка делает его использование еще более удобным. Устройство также оснащено большим экраном размером 14,7 дюйма с разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает отличное качество изображения и защиту глаз.

Внутри T30 Ultra находится мощная большая модель ИИ Spark, предназначенная для индивидуального обучения. Она предлагает функции, такие как помощь в ответах на вопросы, улучшение навыков учащихся на разных уровнях образования и поддержку в написании сочинений. Уникальная возможность индивидуальной коррекции позволяет адаптировать обучение под потребности каждого пользователя.

Камера устройства включает двойную 16-мегапиксельную бинокулярную камеру, а также фронтальную и сидячую камеры, что открывает дополнительные возможности для интерактивного обучения. Интересно, что T30 Ultra также включает курсы, разработанные для повышения уровня искусственного интеллекта, что может помочь пользователям в самодиагностике и оценке своих знаний.

Кроме того, устройство предлагает доступ к оригинальным английским книжкам с картинками от Oxford University Press, что способствует раннему обучению детей. С помощью AI, T30 Ultra может управлять процессом обучения, предлагая пользователям целевые задания и рекомендации, что делает его мощным инструментом для всех, кто стремится к знаниям.

Версия iFLYTEK T30 Ultra на 12 ГБ + 1 ТБ продается пока только в Китае по цене 11 699 юаней (140 800 руб).

Уважаемые читатели, каково ваше мнение: насколько подобные гаджеты станут популярными у россиян, учитывая его довольно высокий ценник?