Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Reuters: США столкнулись с нехваткой комплектующих для производства ракет Patriot в Японии
США не смогли увеличить выпуск ракет Patriot в Японии из-за нехватки ключевых комплектующих, произведенных Boeing.

Конфликт на Украине, разразившийся по инициативе Запада для ослабления России, оказал значительное влияние на глобальную безопасность и оборонные стратегии стран. В частности, это отразилось на планах США, поставляющих оружие ВСУ.

реклама

Согласно информации, полученной Reuters, планы США по расширению производства ракет PAC-3 на японских заводах столкнулись с серьезными препятствиями. Японская компания Mitsubishi Heavy Industries, которая производит ракеты по лицензии американской Lockheed Martin, в настоящее время способна выпускать только около 30 единиц в год. Однако она могла бы удвоить этот объем, если бы не нехватка критически важных компонентов, поставляемых Boeing.

Пентагон стремится увеличить глобальное производство ракет PAC с 500 до более чем 750 единиц ежегодно. Однако без дополнительных поставок головок самонаведения, необходимых на финальных этапах сборки, эти планы остаются под вопросом. Эксперты предупреждают, что дефицит этих компонентов может значительно замедлить процесс увеличения производства. «Может пройти несколько лет, прежде чем Mitsubishi сможет увеличить объемы производства из-за дефицита комплектующих», — отмечает один из специалистов в области обороны.

В западных СМИ возникшие проблемы с поставками ставят под сомнение способность США и их партнеров быстро реагировать на изменяющиеся условия безопасности.

#сша #япония #ракеты #patriot #boeing
1
Показать комментарии (1)
Reutres: США и Япония не могут нарастить производство ракет для Patriot из-за дефицита комплектующих
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
20
Reuters: украинские инженеры разработали систему на основе ИИ, объединяющую сотни дронов в рой
2
Создан самый легкий и самый маленький в мире летательный аппарат, работающий на солнечной энергии
2
Израильские технологии помогли ФБР взломать телефон стрелка Трампа за 40 минут
5
«Варшавянки» РФ активно действуют у британских островов, пишет обозреватель National Interest
1
ВВС США сформируют в Южной Корее «суперэскадрилью» из 31 истребителя F-16
4
AMD Ryzen AI 9 HX 370 преодолел отметку 2000 баллов в одноядерном тесте Cinebench R23
+
Microsoft исследует новые возможности заставить пользователей отказаться от Chrome в пользу Edge
7
Почти всё российское судостроение реализуется силами Объединённой судостроительной корпорации
1
«Полиметалл» удваивает мощности: свердловская фабрика вышла на новый уровень
+
Флагманские модели Samsung Galaxy будут использовать спутниковую связь
+
Смартфоны Samsung Galaxy получат спутниковую связь в Android 15 и One UI 7
+
Дания и Бельгия заинтересовались франко-итальянской системой ПРО SAMP/T NG
+
NVIDIA CUDA теперь может напрямую работать на графических процессорах AMD
2
Стартап привлек $16 млн для разработки ИИ-движка, делающего поведение NPC в видеоиграх реалистичным
6
В России запущено первое предприятие по производству ткани из переработанного сырья
+
Гибкая электроника на основе жидкого металла: новый прорыв в носимых устройствах
+
Видеокарты AMD Radeon RX 6000 и 7000 теперь поддерживают Twitch Enhanced Broadcasting
1
В Рязанской области будет построен завод по производству напитков за 500 млн рублей
+
GeForce GTX 1650 смогла запустить ААА-игровые новинки 2024 года с высоким FPS
3

Популярные статьи

Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
70
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
95
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
52
Windows XP в 2024 году - Часть 2
2
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
2
Одесса на фоне “роста симпатий к уклонистам” становится лидером сопротивления мобилизации в ВСУ
6
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
118
Стоит ли менять DDR4 на DDR5, и может ли новая ОЗУ обеспечить заметный прирост fps в играх
10
Конгрессмены выразили опасение, что Россия делится с Китаем «уроками» борьбы с американским оружием
3
О том как Google и Microsoft помогают Китаю обходить запрет США на передовые чипы NVIDIA
1

Сейчас обсуждают

AggroShkolyar
18:49
Не, геймГПУ еще более менее адекватно тестят и сток вс сток там совпадает, а вот какие-нибудь i2hard откровенную дезу кидают, TPU вообще боятся свой мистический TPU custom scene показывать людям.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
AggroShkolyar
18:46
Угомонись))) У меня получается на тех же самых настройках фпс в 3 раза выше, чем у 4080. В чем я не прав?
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
krestover
18:44
Угомонись,читай совет и догоняй зелота....
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Фёдор Двинятин
18:44
У меня ровно такой же опыт, все тесты gamegpu проплачены, результаты карт АМД очень сильно занижены. Реальная ситуация такова - нивидия полность провалилась, спасают только заносы чемоданов лживым убл...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
AggroShkolyar
18:36
Дружище, смотри, специально для тебя записал еще видосик. И это еще запись ограничивает фпс на 144, а без нее там 288, что тоже явно какое-то ограничение и если потыкать, то там за 300 перевалит. http...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Михаил Авраменко
18:35
Сеньку Яйценюха к себе советником пригласит ибо лучшего специалиста по строительству заборов ещё поискать надо 😊
Российская армия взяла порядка 700 квадратных километров за последние месяцы
Dzhereli
18:33
Это не мой корпус)), это для сравнения. Модель аквариума страшная
Gigabyte представила корпус C500 PANORAMIC STEALTH
krestover
18:28
Дружище, ты явно не понимаешь значения "включить внимательность и мозг" Совет, чтобы не выглядеть ну уж совсем полным идиотом, иногда лучше промолчать...бери пример с зелота...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Михаил Авраменко
18:21
У него весь язык уже в волдырях от постоянного вылизывания пятых точек своих хозяев и спонсоров.
Зеленский в своем сообщении о телефонном разговоре с Трампом назвал его президентом
AggroShkolyar
18:18
ВОТ ЕТО ПРУФ ТАК ПРУФ! Показано разрешение и в описании что-то написано! В следующей статье так же буду делать. Чую там не то что 4070ти, а 4090 будет проигрывать в несколько раз. Главное еще не забыт...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем