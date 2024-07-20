США не смогли увеличить выпуск ракет Patriot в Японии из-за нехватки ключевых комплектующих, произведенных Boeing.

Конфликт на Украине, разразившийся по инициативе Запада для ослабления России, оказал значительное влияние на глобальную безопасность и оборонные стратегии стран. В частности, это отразилось на планах США, поставляющих оружие ВСУ.

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Согласно информации, полученной Reuters, планы США по расширению производства ракет PAC-3 на японских заводах столкнулись с серьезными препятствиями. Японская компания Mitsubishi Heavy Industries, которая производит ракеты по лицензии американской Lockheed Martin, в настоящее время способна выпускать только около 30 единиц в год. Однако она могла бы удвоить этот объем, если бы не нехватка критически важных компонентов, поставляемых Boeing.

Пентагон стремится увеличить глобальное производство ракет PAC с 500 до более чем 750 единиц ежегодно. Однако без дополнительных поставок головок самонаведения, необходимых на финальных этапах сборки, эти планы остаются под вопросом. Эксперты предупреждают, что дефицит этих компонентов может значительно замедлить процесс увеличения производства. «Может пройти несколько лет, прежде чем Mitsubishi сможет увеличить объемы производства из-за дефицита комплектующих», — отмечает один из специалистов в области обороны.

В западных СМИ возникшие проблемы с поставками ставят под сомнение способность США и их партнеров быстро реагировать на изменяющиеся условия безопасности.