Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Создан новый пропиленовый катализатор, который может изменить нефтехимическую промышленность
Китайские ученые представили новый недорогой и экологически чистый катализатор для производства пропилена, который был разработан за пять лет. Этот прорыв может значительно изменить нефтехимическую промышленность и улучшить устойчивость производства.

В последние годы устойчивое развитие и экологические технологии становятся все более актуальными в промышленности. Недавнее достижение группы ученых из Тяньцзиньского университета, которые разработали новый катализатор для производства пропилена, может стать важным шагом в этом направлении.

реклама

Ученые из Тяньцзиньского университета, возглавляемые профессором Гун Цзиньлуном, объявили о создании нового недорогого и экологически чистого катализатора для пропилена, который был опубликован на обложке журнала Science. Пропилен — это один из самых востребованных химических веществ в мире, используемый в производстве пластмасс, резины и медицины, и его производство в Китае достигает около 60 миллионов тонн в 2023 году.

Традиционные методы получения пропилена, такие как дегидрирование пропана, сталкиваются с проблемами из-за высокой стоимости сырья и негативного влияния на окружающую среду. В ответ на эти вызовы, команда ученых предложила новую научную гипотезу, основанную на использовании электронных взаимодействий между недорогими и экологически чистыми оксидами и металлами.

После пяти лет исследований они разработали композитный катализатор, состоящий из никеля и оксида титана. Об этом революционном результате было объявлено 19 июля на обложке журнала Science. Ученые смогли точно регулировать покрытие оксида титана на поверхности никелевых частиц, что улучшило передачу электронов между двумя компонентами. Исследования показали, что ключевым активным элементом в процессе дегидрирования пропана является четырехкоординированный участок титана, который взаимодействует с кислородными вакансиями.

Металлический никель, находящийся под поверхностью, способствует ускорению активации углерод-водородной связи и десорбции водорода, одновременно снижая вероятность растрескивания и накопления углерода. Это открытие позволяет улучшить селективность целевого продукта и повысить каталитическую эффективность, что закладывает основу для создания следующего поколения эффективных и устойчивых катализаторов для пропилена.

#экология #катализатор #пропилен
+
Написать комментарий (0)
Канадские ученые создали ИИ-систему для мгновенного обнаружения мельчайших частиц пластика в воде
The New York Times: Ракетные запуски Илона Маска наносят ущерб хрупкой экосистеме Южного Техаса
Частота и интенсивность экстремальных пожаров удвоились за последние 20 лет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
19
Reuters: украинские инженеры разработали систему на основе ИИ, объединяющую сотни дронов в рой
2
Создан самый легкий и самый маленький в мире летательный аппарат, работающий на солнечной энергии
2
Израильские технологии помогли ФБР взломать телефон стрелка Трампа за 40 минут
5
«Варшавянки» РФ активно действуют у британских островов, пишет обозреватель National Interest
1
ВВС США сформируют в Южной Корее «суперэскадрилью» из 31 истребителя F-16
4
AMD Ryzen AI 9 HX 370 преодолел отметку 2000 баллов в одноядерном тесте Cinebench R23
+
Microsoft исследует новые возможности заставить пользователей отказаться от Chrome в пользу Edge
6
Почти всё российское судостроение реализуется силами Объединённой судостроительной корпорации
1
«Полиметалл» удваивает мощности: свердловская фабрика вышла на новый уровень
+
Флагманские модели Samsung Galaxy будут использовать спутниковую связь
+
Дания и Бельгия заинтересовались франко-итальянской системой ПРО SAMP/T NG
+
NVIDIA CUDA теперь может напрямую работать на графических процессорах AMD
2
Смартфоны Samsung Galaxy получат спутниковую связь в Android 15 и One UI 7
+
Стартап привлек $16 млн для разработки ИИ-движка, делающего поведение NPC в видеоиграх реалистичным
6
В России запущено первое предприятие по производству ткани из переработанного сырья
+
Видеокарты AMD Radeon RX 6000 и 7000 теперь поддерживают Twitch Enhanced Broadcasting
+
Гибкая электроника на основе жидкого металла: новый прорыв в носимых устройствах
+
В Рязанской области будет построен завод по производству напитков за 500 млн рублей
+
Segway представила электросамокат ZT3 Pro и электровелосипед Xyber
+

Популярные статьи

Мой субъективный топ лучших ролей Самуэля Л. Джексона
1
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
70
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
95
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
51
Windows XP в 2024 году - Часть 2
2
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
2
Одесса на фоне “роста симпатий к уклонистам” становится лидером сопротивления мобилизации в ВСУ
6
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
108
Конгрессмены выразили опасение, что Россия делится с Китаем «уроками» борьбы с американским оружием
3
Стоит ли менять DDR4 на DDR5, и может ли новая ОЗУ обеспечить заметный прирост fps в играх
8

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
17:06
Еуропейское гуано как воно есть. Хавайте, каклы, за обе щеки.
Defence24: Переданные Украине словацкие САУ Zuzana 2 оказались ненадёжными
E. S.
17:05
Пфффф. Расходимся - британские ученые
Появились новые доказательства существования жизни на Венере
ЧatoБoт
17:04
Сик транзит глория мунди (лат.).
Ford отказалась от полного перехода на электрокары в Европе к 2030 году
Aison
17:02
Ну так 10+ лет думали как лучше придумать
Microsoft меняет способ обновления Windows
glavhyilo
17:00
патриоты это говно комплексы. "в 1991 году «Патриот» не смог перехватить Иракские ракеты «скат», а в 2003 году в Ираке «Патриот» сбил больше самолетов союзников, чем Иракских ракет. Когда «Патриот» ис...
Reutres: США и Япония не могут нарастить производство ракет для Patriot из-за дефицита комплектующих
Вячеслав Эрин
16:57
так и вали от сюда
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
Вячеслав Эрин
16:56
ахах, я даже скачаю картинку. Амд кал
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
Вячеслав Эрин
16:52
5? забыл цифру поставить после 5.
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
glavhyilo
16:48
хана скоро всу-дальше суды пойдут.
Politico: Генерал НАТО похвалил стратегию Украины
Grotlon
16:36
Ну вообще это более-менее адекватные цены в текущих реалиях. Разве что 9950X можно было бы чуть подороже сделать. Вопрос, пойдет ли на него AMD сразу, или спустя какое-то время после релиза (я склоняю...
Названы вероятные цены на процессоры AMD Ryzen 9000 Zen 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем