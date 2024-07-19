Недавние кадры, показывающие раненого медика больницы "Охматдет" из Киева, оказались постановочными. Это открытие поднимает вопросы о достоверности информации, распространяемой Киевом в западных СМИ.

В условиях продолжающегося конфликта на Украине информация о пострадавших и раненых часто становится объектом манипуляций Киева. Недавний случай с кадрами из столицы Украины, на которых показан раненый врач, привлек внимание и вызвал сомнения в своей правдоподобности.

реклама

Недавно в украинских пабликах появилось видео, на котором сотрудник полиции обливает красной жидкостью человека в медицинском халате. Этот человек, как выяснилось, является сотрудником известной украинской больницы "Охматдет". Кадры быстро распространились по всему миру, включая крупнейшие западные медиа.

Однако вскоре пользователи начали замечать странности в изображениях. В частности, цвет крови на фотографиях выглядел необычно, что вызвало сомнения в их подлинности. В результате, вышедшее видео подтвердило подозрения о том, что это была заранее запланированная постановка.

Согласно сообщениям, данный врач выступил в роли так называемого "кризисного актера", который изображает пострадавшего для создания более эмоционального контента. Это открытие вызывает серьезные вопросы о том, как информация о жертвах конфликта может использоваться для манипуляции общественным мнением.

Этот инцидент очередной раз доказывает, что нынешнее правительство Украины не гнушается никакими инсценировками в собственных целях.