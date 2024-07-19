На пресс-конференции Xiaomi был представлен прототип SU7 Ultra, который обещает стать настоящим прорывом в мире суперкаров. С уникальным двигателем V8 и возможностью разгона до 100 км/ч всего за 1,97 секунды, этот автомобиль готов к гонкам.

Xiaomi продолжает удивлять мир своими инновациями, и на последней пресс-конференции компания представила новый прототип SU7 Ultra. Этот автомобиль, созданный для гонок, сочетает в себе передовые технологии и невероятные характеристики, что делает его одним из самых ожидаемых автомобилей на рынке.

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На мероприятии Лэй Цзюнь, глава Xiaomi, объявил о запуске SU7 Ultra, который основан на предыдущей модели SU7, но с акцентом на производительность и гоночные характеристики. Прототип оснащен уникальным двигателем V8s, который развивает до 1548 лошадиных сил и позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч за впечатляющие 1,97 секунды. Для сравнения, разгон до 200 км/ч занимает всего 5,96 секунды, а до 300 км/ч — 15,07 секунды. Максимальная скорость превышает 350 км/ч. Посмотреть видео, демонстрирующее это авто, можно здесь.

Одной из ключевых особенностей SU7 Ultra является первая в мире батарея CATL Kirin II, обладающая высокой мощностью разряда в 1330 кВт и способная заряжаться с невероятной скоростью. Это делает автомобиль не только быстрым, но и эффективным в плане зарядки.

Кроме того, прототип оборудован специальной тормозной системой AP Racing, которая обеспечивает короткий тормозной путь в 25 метров на 100 км/ч и максимальную рекуперацию кинетической энергии на уровне 0,6 G. Это позволяет автомобилю не только быстро разгоняться, но и эффективно замедляться.

Конструкция SU7 Ultra полностью карбоновая, что значительно снижает вес автомобиля до 1900 кг. Все 24 компонента кузова изготовлены из углеродного волокна, что делает его легче многих серийных автомобилей аналогичного размера. Аэродинамика также была тщательно проработана: автомобиль оснащен фиксированным задним крылом и увеличенным диффузором, что обеспечивает прижимную силу до 2145 кг, превышающую вес самого автомобиля.

Xiaomi SU7 Ultra не просто прототип, а настоящий шаг вперед в мире высоких технологий и автомобильного дизайна, который готов бросить вызов традиционным представлениям о суперкарах.