Ученые из Сингапура обнаружили, что блокирование определенного белка может значительно продлить жизнь и замедлить физический упадок, связанный со старением. Новая терапия показала впечатляющие результаты в доклинических испытаниях на мышах.

Ученые из Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре сделали важное открытие, которое может стать революционным прорывом в борьбе со старением. Они выяснили, что блокирование определенного белка, уровень которого повышается с возрастом, может не только продлить жизнь, но и предотвратить многие возрастные заболевания и физический упадок.

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Исследовательская группа обнаружила, что белок интерлейкин-11 (IL-11) играет ключевую роль в процессе старения. По мере того, как мы взрослеем, уровень этого белка в наших органах повышается, что приводит к накоплению жира в печени и животе, а также к снижению мышечной массы и силы.

Чтобы проверить, может ли блокирование этого белка замедлить старение, ученые провели эксперименты на мышах. Они обнаружили, что удаление гена IL-11 у грызунов продлевало их жизнь в среднем на 24,9%. Кроме того, мыши, получавшие терапию против IL-11, были защищены от основных признаков старения - они демонстрировали улучшенный метаболизм, сохранение мышечной массы и силы, а также были защищены от многих возрастных заболеваний.

Профессор Томас Коффман, декан Duke-NUS, отметил, что, несмотря на увеличение средней продолжительности жизни, существует значительный разрыв между прожитыми годами и годами здоровой жизни без болезней. Это открытие может стать прорывом, позволяя пожилым людям продлить здоровое старение, снизить слабость и риск падений, а также улучшить кардиометаболическое здоровье.

Терапия анти-IL-11 уже находится на ранних стадиях клинических испытаний для лечения фиброзного заболевания легких, и ученые довольны ее профилем безопасности. Однако, по словам старшего автора Стюарта Кука, путь одобрения препаратов для лечения старения четко не определен, а сбор средств на проведение клинических испытаний в этой области является сложной задачей.

Тем не менее, данное открытие может стать одним из самых многообещающих методов борьбы со старением, поскольку ученые продолжают поиски эффективных способов замедлить этот процесс. По оценкам, даже однолетнее замедление старения может быть оценено в 38 триллионов долларов США.