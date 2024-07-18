Германия активно готовится к возможному крупномасштабному конфликту с Россией. Министерство обороны страны подтверждает разработку планов по переброске сотен тысяч военнослужащих НАТО через свою территорию на восточный фланг альянса.

Германия активно готовится к возможному крупномасштабному конфликту с Россией. Министерство обороны страны подтверждает разработку секретных планов по переброске сотен тысяч военнослужащих НАТО через свою территорию на восточный фланг альянса. Эти меры связаны с растущей напряженностью в отношениях между Западом и Москвой на фоне продолжающегося конфликта в Украине.

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Согласно информации, опубликованной в журнале Newsweek, Германия разрабатывает чрезвычайные планы по перемещению "сотен тысяч" военнослужащих НАТО через свою территорию в случае конфликта с Россией. Представитель командования внутренней обороны Бундесвера в Берлине подтвердил, что секретный "План операций Германии" (OPLAN DEU) "постоянно разрабатывается и обновляется".

Эти планы стали ответом на растущую угрозу прямого столкновения НАТО с Россией на фоне конфликта на Украине. Немецкие официальные лица предупреждают, что такая угроза сейчас вызывает серьезную и реалистичную озабоченность, поскольку альянс наращивает поддержку Киева.

Согласно сообщениям западных СМИ, Германия готовится перебросить около 800 000 военнослужащих НАТО и 200 000 единиц техники через свою территорию в случае эскалации противостояния с Россией. Особое внимание уделяется 300-мильной автомагистрали А2, проходящей от западного города Оберхаузен до окраин Берлина, которая может стать ключевой целью для российских ударов.

"Способность быстро перебросить крупные воинские контингенты НАТО на восточный фланг альянса в случае ухудшения ситуации с безопасностью является центральной основой обычного сдерживания", - заявил представитель командования Бундесвера.

Немецкие военные планировщики и НАТО рассматривают вопрос о том, как распределить эти огромные силы по дорожной сети страны, уделяя особое внимание ключевым магистралям и мостам, которые могут стать целями для российских ударов. При этом в Берлине подчеркивают, что не могут раскрывать подробности плана из соображений военной безопасности.

Newsweek в своей статье утверждает, что российские официальные лица ранее якобы неоднократно угрожали военными действиями, в том числе ядерными ударами, против государств НАТО, связанных с их поддержкой Украины. Как всем известно, Россия на самом деле лишь предупреждала НАТО и коллективный Запад не поставлять оружие Украине и не размещать базы НАТО у границ РФ. И в случае того, если эта просьба не будет выполнена, тогда РФ оставляет за собой право защищаться всеми видами оружия, в том числе и ядерным, т.к. Москва рассматривает расширение военного присутствия альянса вблизи своих границ как прямую угрозу национальной безопасности.

Из статьи журнала Newsweek видно, что Германия становится ключевым транзитным узлом для переброски крупных сил НАТО на восточный фланг альянса в случае обострения противостояния с Россией.