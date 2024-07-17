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Илон Маск внес "важные изменения" в дизайн Tesla Robotaxi, вызвав замешательство у разработчиков
Генеральный директор Tesla Илон Маск подтвердил задержку презентации Robotaxi из-за внесения им "важных изменений в конструкцию" автомобиля. Это решение вызвало замешательство у инженерной команды, которая теперь должна переработать дизайн и создать новые прототипы. Маск обещает, что это позволит показать "несколько других вещей", но точные сроки презентации пока не определены.

Буквально несколько дней назад появилась информация о том, что Tesla больше не планирует представлять свой беспилотный электромобиль Robotaxi 8 августа, как ожидалось ранее (подробнее об этом и о многомиллиардных потерях компании Tesla, являвшихся следствием распространения такой информации, вы можете прочесть здесь). Теперь же Илон Маск, глава компании, сам подтвердил, что действительно произошла задержка, связанная с его требованием внести "важные изменения в конструкцию" будущей модели.

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По словам Маска, он запросил у команды разработчиков переработку дизайна передней части Robotaxi. Это решение, как отмечает бывший юрист Tesla Уоррен Редлих, "оставило инженеров безмолвными в положительном смысле". Подробности вы можете узнать из видео, ниже:


Редлих, который теперь занимается созданием контента, ориентированного на Tesla, утверждает, что инженерия в целом в этом проекте находится "на следующем уровне".

Сам Илон Маск подтвердил, что попросил внести "важное изменение дизайна спереди" Robotaxi. Это, по его словам, позволит команде показать "несколько других вещей" во время будущей презентации. При этом Маск не уточнил, когда именно состоится это мероприятие – сроки пока не определены.

Вполне вероятно, что Tesla все же представит какую-либо информацию об Robotaxi 8 августа или выпустит очередной тизер, чтобы удержать интерес фанатов и акционеров. Акции компании за последние пять дней упали почти на 2,5% после серии роста.

Как отмечалось ранее, столь поздние изменения в разработке Robotaxi, скорее всего, говорят о том, что его полномасштабное производство вряд ли начнется в ближайшее время. Команде предстоит проделать большую работу, чтобы воплотить в жизнь новое видение Илона Маска.

#tesla #илон маск #дизайн #задержка #robotaxi
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