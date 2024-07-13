Согласно последним сообщениям, компания Tesla была вынуждена отложить запуск своего беспилотного такси Robotaxi, запланированный на 8 августа. Это привело к резкому падению акций Tesla и потере компанией около $70 млрд рыночной стоимости.

Очередное обещание Илона Маска не было сдержано – компания Tesla вынуждена была перенести запуск своего долгожданного беспилотного такси Robotaxi с 8 августа на октябрь этого года. Это решение привело к обвалу акций Tesla и потере компанией около $70 млрд рыночной стоимости, вернув ее к состоянию до резкого роста, связанного с ожиданиями запуска Robotaxi.

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Согласно сообщению агентства Bloomberg, перенос запуска Robotaxi был вызван необходимостью доработки многих конструктивных элементов прототипа. Команде дизайнеров Tesla пришлось заняться переработкой некоторых деталей автомобиля, что потребовало дополнительного времени.

Хотя официально о задержке было объявлено только внутри компании, новость быстро просочилась в СМИ. Это стало серьезным ударом по Tesla - акции компании в день объявления о переносе сроков упали на 8,4%, что стало крупнейшим падением с начала года. Рыночная капитализация Tesla сократилась примерно на $70 млрд, вернувшись к уровню до резкого роста, наблюдавшегося в последние недели.

Ранее Илон Маск сам объявил о планах запустить Robotaxi 8 августа, объяснив, что эта дата была выбрана неслучайно – она имеет особое значение в Китае. Это вызвало ажиотаж вокруг акций Tesla, которые 11 дней подряд демонстрировали рекордный рост, достигнув максимума 2023 года. Однако теперь стало очевидно, что Tesla оказалась не готова к заявленному сроку.

Многие аналитики изначально скептически относились к обещаниям Маска, полагая, что компания не успеет подготовить Robotaxi к августу. Они считают, что объявление даты запуска было скорее маркетинговым ходом, нацеленным на повышение стоимости акций Tesla.

Сам Маск пока не прокомментировал перенос сроков, хотя обычно активно реагирует на различные слухи и новости вокруг Tesla в социальных сетях. Согласно инсайдерам, о задержке Robotaxi было сообщено только внутри компании.

Примечательно, что в то время как Tesla столкнулась с очередными проблемами, в Китае рынок беспилотных такси активно развивается. Так, компания Luobo Kuaipao сообщает о взрывном росте заказов, а Ruqi Travel на этой неделе провела IPO на Гонконгской фондовой бирже.

Для Маска перенос запуска Robotaxi всего на два месяца, вероятно, не кажется серьезной проблемой. Однако история Tesla знает множество примеров, когда обещанные сроки срывались на годы. Так было и с Cybertruck, чей выпуск был отложен на четыре года. В итоге цена оказалась выше, а функциональность ниже, чем изначально обещалось.

Аналитики отмечают, что ставка Tesla на Robotaxi является рискованной, учитывая, что их технология беспилотного вождения все еще сталкивается с серьезными инженерными и нормативными препятствиями.