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Астрономы обнаружили сверхгорячую экзопланету размером с Нептун
Международная группа астрономов обнаружила новую экзопланету TOI-3261 b, размером почти с Нептун, но с необычно высокой плотностью и сверхвысокой равновесной температурой. Данные наблюдений за этим инопланетным миром могут пролить свет на процессы формирования и эволюции планет.

Используя данные космического телескопа NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), международная группа астрономов обнаружила новую экзопланету TOI-3261 b, размер которой почти равен размеру Нептуна. Однако этот инопланетный мир отличается от нашего ледяного соседа по Солнечной системе необычайно высокой равновесной температурой, превышающей 1700 Кельвинов.

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TESS, запущенный в 2018 году, уже идентифицировал более 7200 кандидатов в экзопланеты, из которых 482 были подтверждены. Новооткрытая планета TOI-3261 b стала очередным открытием этого спутника. Исследователи во главе с Эммой Набби из Университета Южного Квинсленда в Австралии подтвердили существование этого объекта, используя наземные обсерватории.

TOI-3261 b имеет радиус, всего на 2% меньший, чем у Нептуна, но при этом обладает очень высокой массой – около 30,3 масс Земли. Это придает ему необычайно высокую объемную плотность, составляющую 3,0 г/см3. Планета совершает оборот вокруг своей родительской звезды K-типа за 0,88 земных суток на расстоянии всего 0,017 а.е. от нее. Такие характеристики позволяют классифицировать TOI-3261 b как сверхкороткопериодическую планету.

"Мы подтверждаем, что TOI-3261 b является планетой, используя несколько независимых методов обнаружения. С помощью наземных обсерваторий мы обнаруживаем сигналы транзита по цели, воспроизводящие сигналы, впервые обнаруженные TESS", - пояснили исследователи.

Близость планеты к родительской звезде, имеющей эффективную температуру около 5070 К, предполагает, что TOI-3261 b является сверхгорячим миром с равновесной температурой на уровне 1722 К. Астрономы предполагают, что эта экзопланета сохраняет газообразную оболочку с ядром, потенциально обогащенным водой. Доля газовой оболочки составляет около 5% от общей массы планеты, что является второй по величине долей среди известных сверхкороткопериодических планет размером с Нептун.

Открытие TOI-3261 b представляет большой интерес для дальнейших атмосферных наблюдений с использованием космических обсерваторий, таких как космический телескоп Джеймса Уэбба. Изучение этой необычной экзопланеты может пролить свет на процессы формирования и эволюции планет за пределами Солнечной системы.

#экзопланета #астрономы #tess
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