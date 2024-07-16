Киев объявил о разработке нового высокоскоростного беспилотника "Пуля" (BULLET), предназначенного для борьбы с другими БПЛА и вертолетами. Подробности, характеристики и возможные перспективы нового украинского дрона.

Параллельно с развитием беспилотных летательных аппаратов идет и гонка вооружений по их перехвату и нейтрализации. И похоже, Украина разработала новый аппарат, который вскоре поступит на вооружение – беспилотник "Пуля" (BULLET). Этот реактивный дрон предназначен для борьбы с другими БПЛА или вертолетами, фактически представляя собой полноценную систему противовоздушной обороны.

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До недавнего времени перехват дронов в воздухе казался далеким будущим, но война на Украине значительно ускорила развитие современных военных технологий. На днях Киев объявил, что разрабатывает новый тип беспилотного летательного аппарата, а позже в соцсетях и на видеохостингах были опубликованы первые кадры испытаний.





Как следует из представленной информации, "Пуля" оснащена реактивным двигателем и предназначена именно для борьбы с другими БПЛА или вертолетами. По словам экспертов, это говорит о том, что мы имеем дело с полноценной системой ПВО. Точные технические характеристики аппарата пока неизвестны, но на видео видно, что дрону удалось развить скорость до 130 км/ч.

Конструкция "Пули" выглядит как довольно классический крылатый FPV-дрон, управляемый по видеосвязи с аналоговым сигналом. Это означает, что, хотя некоторые особенности указывают на это, "Пуля" не является полноценным барражирующим боеприпасом, так как важным элементом таких аппаратов является частичная или полная автономность.

Эксперты отмечают, что это не первая попытка украинских инженеров создать беспилотник с реактивным двигателем, однако конфигурация "Пули" выглядит более традиционной по сравнению с более ранними попытками украинцев создать летающее крыло или дрон-камикадзе типа «утка». Возможно, в будущем будут раскрыты дополнительные характеристики этой конструкции.