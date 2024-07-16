На фоне глобальной нестабильности и военного конфликта на Украине, жители Латвии все чаще обращают внимание на советские гаражи, рассматривая их как потенциальное убежище.

В Латвии наблюдается растущий интерес к гаражам советской эпохи. На фоне глобальной нестабильности и напряженности, связанной с военным конфликтом на Украине, эти непримечательные постройки воспринимаются местными жителями как своего рода убежище от внешнего мира. Спрос на гаражные блоки значительно вырос за последние несколько лет, а их цены утроились.

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Согласно статье в The Times, в Латвии наблюдается всплеск интереса к советским гаражам, которые многие жители рассматривают как потенциальное укрытие на случай возможного конфликта с РФ, прогнозируемого большинством европейских СМИ, несмотря на неоднократные заявления Москвы про беспочвенность таких прогнозов. Один из владельцев гаража на улице Краста в Риге рассказывает, что они обсуждали возможность использовать гаражи как перевалочный пункт для побега по реке и морю, если ситуация обострится.

Пандемия COVID-19 также сыграла важную роль в росте популярности этих объектов недвижимости. Во время локдаунов гаражи стали идеальным местом для тайных вечеринок и отдыха. Люди обустраивали их диванами, барами и даже превращали в своеобразные гостиницы. Местная жительница Мадара Брувере рассказывает, что гаражи были настоящим спасением в период изоляции, так как имели строгую систему охраны, не позволявшую посторонним проникать внутрь без ключа.

Кроме того, многие современные автомобили просто не помещаются в небольших гаражах советского образца. Это заставляет владельцев искать альтернативные способы использования этих пространств – от хранения продуктов и оборудования до организации семейных посиделок и барбекю. Дочь Арниса Гросса, вернувшегося в Латвию из Австралии, отмечает, что гаражи стали для них местом для таких мероприятий, заменив прежний дворовый участок.

Однако настроения среди местного русскоязычного населения в районе Красты несколько настороженные. Некоторые жители с подозрением относятся к незнакомцам и предпочитают держаться в кругу своих близких. Председатель правления одного из гаражных кооперативов также отмечает, что современное использование этих построек далеко от их первоначального предназначения.

Тем не менее, на фоне глобальных потрясений, связанных с пандемией и военным конфликтом, советские гаражи в Латвии обретают новую жизнь, превращаясь из простых хозяйственных построек в своеобразные убежища и многофункциональные пространства для жителей страны. Эта тенденция лишь подчеркивает, насколько сильно меняются приоритеты и ценности людей в кризисные времена.