Компания NVIDIA, по слухам, работает над новым поколением видеокарт, включая флагманскую модель RTX 5090 D. Ожидается, что новинка будет выпущена в январе 2025 года, спустя примерно год после дебюта RTX 4090 D.

Согласно информации от осведомленного источника, NVIDIA готовит к выпуску новое поколение топовых видеокарт, в том числе модель RTX 5090 D. Эта новинка, как ожидается, дебютирует на рынке в январе 2025 года, примерно через год после релиза предыдущей флагманской модели RTX 4090 D.

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По сравнению с RTX 4090 D, новая видеокарта RTX 5090 D будет иметь ряд улучшений. В частности, она получит графический процессор Blackwell с архитектурой GB202, изготовленный по 4-нанометровому техпроцессу TSMC. Кроме того, RTX 5090 D будет оснащена 448-битной видеопамятью GDDR7, что обеспечит значительно более высокую пропускную способность по сравнению с 384-битной GDDR6X в RTX 4090 D.

Ожидается, что энергопотребление RTX 5090 D достигнет 500 Вт, что на 75 Вт больше, чем у RTX 4090 D. Это связано с более мощным графическим процессором и увеличенным объемом видеопамяти. Однако точные характеристики ядра, такие как количество SM и CUDA-ядер, пока не раскрываются.

Эксперты отмечают, что выпуск RTX 5090 D станет важным событием для рынка игровых видеокарт, поскольку новая модель должна обеспечить значительный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением. Это позволит NVIDIA укрепить свои позиции в высокопроизводительном сегменте.