Китайская компания Meizu представила свой новый бюджетный смартфон Blue 20 AI, который стал первым устройством бренда с интеграцией искусственного интеллекта. Телефон обладает впечатляющими техническими характеристиками и доступной ценой.

Компания Meizu, известный китайский производитель смартфонов, представила свою новую модель – Blue 20 AI. Это первый смартфон бренда, в котором интегрированы технологии искусственного интеллекта. Устройство позиционируется как доступное по цене, но при этом обладающее впечатляющими техническими характеристиками.

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Meizu Blue 20 AI был официально анонсирован в Китае как доступный смартфон стоимостью около $140. Телефон выпущен в сотрудничестве с оператором China Mobile и предлагает ряд интересных особенностей.

Дизайн Blue 20 AI включает 6,52-дюймовый IPS LCD-дисплей с каплевидным вырезом и разрешением FHD+. Экран также поддерживает частоту обновления 90 Гц, что обеспечивает плавную и отзывчивую работу интерфейса. Для селфи используется 8-мегапиксельная фронтальная камера, а основная камера на задней панели имеет разрешение 50 Мп.

Под капотом Blue 20 AI установлен чипсет Unisoc T765. Покупателям будут доступны две конфигурации: 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти. Емкость аккумулятора составляет 5010 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядки.

Телефон работает под управлением фирменной оболочки Flyme AIOS, которая интегрирует различные ИИ-технологии. Также устройство оснащено слотом для карт памяти microSD и двумя динамиками. Толщина корпуса составляет 8,3 мм, а материалы – пластик и стекло.

Хотя Meizu пока не раскрыла точную стоимость двух вариантов Blue 20 AI, известно, что базовая модель будет продаваться за 1000 юаней (~$140). Смартфон будет доступен в трех цветовых вариантах: белом, черном и фиолетовом.

Несмотря на то, что Meizu готовится к выпуску своих смартфонов под брендом Note на международном рынке, пока неизвестно, будет ли Blue 20 AI продаваться за пределами Китая.