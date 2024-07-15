Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
«Ростех» опубликовал видео испытаний бронеодеяла «Калашникова» для защиты военной техники
Специалисты российского НИИ Стали, входящего в концерн "Калашников", разработали инновационное бронеодеяло, способное эффективно защищать военную технику и личный состав от поражающих элементов боеприпасов. Новое изобретение успешно прошло испытания, продемонстрировав высокую степень защиты.

Российские ученые из НИИ Стали, входящего в состав концерна "Калашников", разработали уникальное бронеодеяло, предназначенное для защиты военной техники и личного состава от воздействия поражающих элементов боеприпасов. Новое изобретение успешно прошло испытания, показав высокую эффективность в противодействии осколкам гранат, пулям стрелкового оружия и другим угрозам.

реклама

Разработка бронеодеяла была инициирована специалистами НИИ Стали в ответ на актуальные потребности Вооруженных Сил России в средствах защиты военной техники и личного состава. Как пояснил начальник отдела структурных схем защиты НИИ Стали Дмитрий Чумаченко, данное изобретение востребовано для защиты колес военных машин, которые часто повреждаются осколками, лишая технику возможности покинуть поле боя. Кроме того, бронеодеяла используются для укрытия личного состава, раненых, а также для завешивания блиндажей.

Для демонстрации возможностей нового средства защиты, специалисты "Ростеха" провели испытания, моделирующие реальные боевые условия. В ходе эксперимента на крышу микроавтобуса УАЗ, предварительно накрытую бронеодеялом, была помещена граната Ф-1. После подрыва боеприпаса корпус машины получил повреждения от фугасного эффекта, но осколки не проникли в салон, что могло бы защитить экипаж от поражающих факторов.

Проведенные испытания показали, что бронеодеяло способно остановить 106 из 109 осколков гранаты Ф-1, а также все пули, выпущенные из пистолетов Стечкина и Ярыгина. Кроме того, изделие выдержало попадание FPV-дрона, подтвердив свою высокую прочность и износостойкость. Посмотреть видео можно, перейдя по ссылке в телеграм-канал.

Разработка бронеодеяла является важным шагом в обеспечении защиты российской военной техники и личного состава в ходе боевых действий. Высокая эффективность изделия, продемонстрированная в ходе испытаний, свидетельствует о серьезном подходе специалистов "Ростеха" и концерна "Калашников" к решению актуальных задач, стоящих перед Вооруженными Силами.

#военная техника #ростех #оборонная промышленность
+
Написать комментарий (0)
Ростех повысит дальность полёта ФАБ-3000 в 2 раза за счёт установки реактивного модуля
ОАК передала ВКС России первую в 2024 году партию модернизированных самолётов МиГ-31
Ростех объявил о старте проекта по увеличению дальности запуска авиабомб ФАБ-3000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Искандер" долетел до Днепропетровской области и поразил ЗРК IRIS-T
+
Из-за срывов поставок двигателей из США от индийского истребителя Tejas отказываются покупатели
1
Лазерные комплексы "Задира" и "Пересвет" предлагают новую альтернативу традиционным ПВО России
3
Биткоин подорожал до 60 тысяч долларов на фоне покушения на Трампа
+
Bild: Обещанные Украине ЗРК Patriot и SAMP-T не смогут защитить небо над Украиной
+
В России наращивается производство алюминиевых аэрозольных баллонов
6
Эффективное импортозамещение в действии: «Роснефть» перешла на собственную цифровую платформу
+
Rheinmetall представила новый средний боевой танк
+
Lilium NV заявляет, что уже в ближайшие два года начнёт поставки свои уникальных электросамолетов
+
Samsung обновляет свои носимые устройства по последней моде на искусственный интеллект
2
Мамедов последним из борцов отказался ехать на Олимпиаду из-за травмы
2
GE Aerospace разработали и протестировали новый прототип двухрежимного прямоточного двигателя
+
МО РФ показало официальные кадры применения в зоне СВО тяжёлой авиабомбы ФАБ-3000 с истребителя-бомбардировщика Су-34
7
В сеть утек скриншот BioShock 4
+
Органические солнечные панели преобразуют 20% солнечного света в электричество
+
Новейшая АПЛ ВМС Франции класса Suffren приступила к ходовым испытаниям
+
The Witcher 4 достигла определенного прогресса в разработке
+
NVIDIA готовит к выпуску новые видеокарты GeForce RTX 50 «Blackwell» с рекордным TDP
3
Оппозиционные белорусские источники написали об использовании ВС РФ дронов-разведчиков "Герань"
1
Меню «Пуск» Windows 11 получит переработанный вид
+

Популярные статьи

Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
13
GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
25
Мое мнение о Nothing CMF Phone 1
2
Итоги гоночного уик-энда 13-14 июля
+
10 популярных и недорогих процессоров для игровых ПК, купить которые в 2024 году будет ошибкой
35
Собираем геймерский ПК для игр в 2К под апгрейд всего за 110 000р с жизненным циклом 6-8 лет
28
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
27
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
6
Сравнение PlayStation Plus и Xbox Game Pass - что выбрать в 2024 году
5
Мое мнение о Poco Pad
4

Сейчас обсуждают

Китя
20:48
Так кто запупупу кидал убивал мирняк у границ РФ и сейчас также прилетает туда. Притом когда Зеленский баллотировался в президенты стоял на коленях и говорил нет войне в итоге солгал. и кого жалеть в...
Согласно опросу, почти 44 % украинцев выступают за начало мирных переговоров с РФ
Артём Николаев
20:48
Вау, новость про разгон!
Индийские власти попросили Россию ускорить поставки в страну ЗРК С-400 «Триумф»
nester47
20:47
А фризить точно не будет?
Процессоры AMD Ryzen 9000-й серии появятся на полках магазинов 31 июля
Смотрю за 404
20:47
Ты про крымский мост?
Согласно опросу, почти 44 % украинцев выступают за начало мирных переговоров с РФ
Шнур
20:45
Где видео испытаний? Статью выпустили www1.ru сайт известный фэйковыми новостями а также новостями ни о чем
Лазерные комплексы "Задира" и "Пересвет" предлагают новую альтернативу традиционным ПВО России
Смотрю за 404
20:44
Они над 404 уже провели и переформатировали, так что вы про масколяку орали и все лучшее детям на снарядах в Донбассе писали. Теперь как с фашистами 45 года - труд и форматирование и все нацисты добры...
Согласно опросу, почти 44 % украинцев выступают за начало мирных переговоров с РФ
Шнур
20:43
Мамедову официально запретили участие в олимпиаде. Посмотрите список кровожадных спортсменов россии
Мамедов последним из борцов отказался ехать на Олимпиаду из-за травмы
corsi
20:42
Когда AMD выпустит аналог 5090 - тогда и сравним, кто печка.
NVIDIA готовит к выпуску новые видеокарты GeForce RTX 50 «Blackwell» с рекордным TDP
Можем повторить
20:36
Террористы всех стран ведут себя одинаково, что Хезболла, что ХАМАС, что хуситы, что Россия. Хвастаются, устрашают, угрожают.
Согласно опросу, почти 44 % украинцев выступают за начало мирных переговоров с РФ
Китя
20:35
Зря так думаешь. Пока мы пишем хохлы от фабов гибнут пачками. а Зеленскому по уху думает смотается но его там и кокнут 100 ножевых ранений и 150 раз проедут по нему на авто.
Согласно опросу, почти 44 % украинцев выступают за начало мирных переговоров с РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем