Специалисты российского НИИ Стали, входящего в концерн "Калашников", разработали инновационное бронеодеяло, способное эффективно защищать военную технику и личный состав от поражающих элементов боеприпасов. Новое изобретение успешно прошло испытания, продемонстрировав высокую степень защиты.

Российские ученые из НИИ Стали, входящего в состав концерна "Калашников", разработали уникальное бронеодеяло, предназначенное для защиты военной техники и личного состава от воздействия поражающих элементов боеприпасов. Новое изобретение успешно прошло испытания, показав высокую эффективность в противодействии осколкам гранат, пулям стрелкового оружия и другим угрозам.

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Разработка бронеодеяла была инициирована специалистами НИИ Стали в ответ на актуальные потребности Вооруженных Сил России в средствах защиты военной техники и личного состава. Как пояснил начальник отдела структурных схем защиты НИИ Стали Дмитрий Чумаченко, данное изобретение востребовано для защиты колес военных машин, которые часто повреждаются осколками, лишая технику возможности покинуть поле боя. Кроме того, бронеодеяла используются для укрытия личного состава, раненых, а также для завешивания блиндажей.

Для демонстрации возможностей нового средства защиты, специалисты "Ростеха" провели испытания, моделирующие реальные боевые условия. В ходе эксперимента на крышу микроавтобуса УАЗ, предварительно накрытую бронеодеялом, была помещена граната Ф-1. После подрыва боеприпаса корпус машины получил повреждения от фугасного эффекта, но осколки не проникли в салон, что могло бы защитить экипаж от поражающих факторов.

Проведенные испытания показали, что бронеодеяло способно остановить 106 из 109 осколков гранаты Ф-1, а также все пули, выпущенные из пистолетов Стечкина и Ярыгина. Кроме того, изделие выдержало попадание FPV-дрона, подтвердив свою высокую прочность и износостойкость. Посмотреть видео можно, перейдя по ссылке в телеграм-канал.

Разработка бронеодеяла является важным шагом в обеспечении защиты российской военной техники и личного состава в ходе боевых действий. Высокая эффективность изделия, продемонстрированная в ходе испытаний, свидетельствует о серьезном подходе специалистов "Ростеха" и концерна "Калашников" к решению актуальных задач, стоящих перед Вооруженными Силами.