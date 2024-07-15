Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сделал смелое заявление о будущем американской армии. По его прогнозам, к 2039 году роботы и системы искусственного интеллекта могут составить до трети личного состава вооруженных сил страны, радикально изменив характер ведения боевых действий.

Соединенные Штаты могут стать первой страной в мире, чья армия будет на треть состоять из роботов и автономных систем, управляемых искусственным интеллектом. Такое смелое предсказание сделал Марк Милли, 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов США, выступая на мероприятии, посвященном будущему обороны.

реклама

По словам Милли, в ближайшие 10-15 лет от 25 до 30% американских вооруженных сил будут роботизированы. Это станет результатом стремительного развития технологий искусственного интеллекта и беспилотных систем, которые, по мнению главы Объединенного комитета, навсегда изменят характер современной войны.

Милли подчеркнул, что природа вооруженного конфликта – попытка одной стороны навязать свою политическую волю другой с помощью организованного насилия – остается неизменной на протяжении истории. Однако сам характер войны, включающий в себя тактику, вооружение, подготовку командования, претерпевает постоянные трансформации. И нынешний переход к роботизации и автономным системам, управляемым ИИ, может стать одним из самых масштабных сдвигов в военном деле за всю историю человечества.

Председатель Объединенного комитета привел в пример переход от мушкетов к нарезным винтовкам во время Гражданской войны в США – технологический прорыв, навсегда изменивший ход вооруженных столкновений. Аналогичным образом, страна, которая первой внедрит передовые беспилотные и ИИ-технологии в своих вооруженных силах, получит решающее преимущество над потенциальными противниками.

Вместе с тем Милли отметил, что нынешняя политика США требует, чтобы человек всегда нес ответственность за применение смертоносной силы военными роботами. По его словам, люди обладают необходимой этической базой для принятия ключевых решений, которая должна оставаться приоритетной. Тем не менее, он не исключил возможности, что в будущем машины, управляемые искусственным интеллектом, могут получить возможность самостоятельно принимать решения на поле боя - что вызывает серьезные этические вопросы.