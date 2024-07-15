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Компании OPPO и Ericsson объявили о глобальном партнерстве в области 5G-технологий
OPPO и Ericsson, ведущие производители мобильных устройств и телекоммуникационного оборудования, объявили о подписании глобального стратегического соглашения. Соглашение предусматривает сотрудничество в области перекрестного лицензирования патентов, включая стандарты 5G.

Компании OPPO и Ericsson, два гиганта в области мобильных технологий, объявили о подписании глобального стратегического соглашения. Данное соглашение направлено на укрепление сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности и дальнейшее развитие технологий 5G.

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Согласно официальному заявлению, соглашение между OPPO и Ericsson включает в себя несколько ключевых аспектов. Во-первых, компании договорились о глобальном перекрестном лицензировании патентов, охватывающем основные патенты на стандарты сотовой связи, включая 5G. Это позволит обеим сторонам использовать запатентованные технологии друг друга на взаимовыгодных условиях.

Кроме того, соглашение предусматривает техническое сотрудничество и совместные маркетинговые инициативы. Это позволит компаниям объединить усилия в разработке и продвижении новейших технологических решений, основанных на стандартах 5G.

Фэн Ин, главный директор по интеллектуальной собственности OPPO, подчеркнул, что компания всегда уважает права интеллектуальной собственности и выступает за создание здоровой экосистемы в этой сфере. "OPPO разрешает споры об интеллектуальной собственности между лицензиарами и лицензиатами посредством дружественных переговоров и уважает каждый патент", - заявил он.

На данный момент OPPO продолжает активно развивать свой патентный портфель в области 5G, подав более 6200 глобальных патентных заявок и заявив о более 3700 семействах патентов на стандарты 5G в ETSI. Компания также представила свыше 12 000 стандартных документов в 3GPP, демонстрируя свою приверженность развитию технологий пятого поколения.

#oppo #5g #ericsson #патенты #лицензирование #стратегическое сотрудничество
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