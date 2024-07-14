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Тайный проект "Strawberry" от OpenAI, который держится в строгом секрете даже внутри компании
Компания OpenAI, известная своим чат-ботом ChatGPT, работает над секретным проектом под кодовым названием "Strawberry", который, по словам источников, направлен на создание моделей искусственного интеллекта со значительно улучшенными способностями рассуждения. Новая технология может стать ключевым прорывом в развитии ИИ. Подробности проекта пока держатся в строгом секрете.

Согласно информации, полученной Reuters от источников, обладающих доступу к данной информации и к внутренней документации компании, OpenAI, разработчик всемирно известного чат-бота ChatGPT, работает над новым секретным проектом под кодовым названием "Strawberry". Этот проект направлен на разработку моделей искусственного интеллекта с существенно улучшенными способностями рассуждения, которые до сих пор ускользали от существующих ИИ-систем.

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Проект "Strawberry" появился в то время, когда OpenAI стремится продемонстрировать, что ее модели ИИ способны обеспечить передовые возможности рассуждения. По словам источника, знакомого с инновацией, OpenAI надеется, что "Strawberry" значительно улучшит способности рассуждения ее моделей, добавив специализированный способ обработки ИИ-моделей после предварительного обучения на больших наборах данных.

Согласно внутренней документации OpenAI, проект "Strawberry" (ранее закодированной как Q*) сконцентрирован на том, чтобы дать возможность ИИ-моделям не только генерировать ответы на запросы, но и планировать заранее, автономно перемещаться по Интернету и выполнять сложные многоэтапные задачи. Это, по мнению исследователей ИИ, является ключом к достижению искусственного интеллекта человеческого или сверхчеловеческого уровня.

Представитель OpenAI подтвердил, что компания проводит непрерывные исследования новых возможностей ИИ, но отказался раскрывать подробности о "Strawberry". Однако, по словам специалистов, знакомых с ситуацией, OpenAI уже продемонстрировала внутри компании прототипы "Strawberry", способные отвечать на сложные научные и математические вопросы, превосходящие возможности существующих коммерческих моделей ИИ.

Улучшение способностей рассуждения в ИИ-моделях рассматривается как ключ к раскрытию их потенциала для совершения научных открытий, создания новых приложений и решения сложных многоэтапных задач. Другие ведущие технологические компании, такие как Google, Meta и Microsoft, также ведут исследования в этом направлении, но, по словам экспертов, OpenAI с "Strawberry" может совершить прорыв в этой области.

Проект "Strawberry" держится в строгом секрете даже внутри OpenAI, и компания пока не раскрывает планов по его коммерциализации. Тем не менее, эксперты сходятся во мнении, что успешная реализация этого проекта может стать ключевым шагом к созданию ИИ-систем, способных к человеческому или даже сверхчеловеческому уровню интеллекта и рассуждения.

#искусственный интеллект #chatgpt #openai #ии #strawberry
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