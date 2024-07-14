Согласно информации, полученной Reuters от источников, обладающих доступу к данной информации и к внутренней документации компании, OpenAI, разработчик всемирно известного чат-бота ChatGPT, работает над новым секретным проектом под кодовым названием "Strawberry". Этот проект направлен на разработку моделей искусственного интеллекта с существенно улучшенными способностями рассуждения, которые до сих пор ускользали от существующих ИИ-систем.
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Проект "Strawberry" появился в то время, когда OpenAI стремится продемонстрировать, что ее модели ИИ способны обеспечить передовые возможности рассуждения. По словам источника, знакомого с инновацией, OpenAI надеется, что "Strawberry" значительно улучшит способности рассуждения ее моделей, добавив специализированный способ обработки ИИ-моделей после предварительного обучения на больших наборах данных.
Согласно внутренней документации OpenAI, проект "Strawberry" (ранее закодированной как Q*) сконцентрирован на том, чтобы дать возможность ИИ-моделям не только генерировать ответы на запросы, но и планировать заранее, автономно перемещаться по Интернету и выполнять сложные многоэтапные задачи. Это, по мнению исследователей ИИ, является ключом к достижению искусственного интеллекта человеческого или сверхчеловеческого уровня.
Представитель OpenAI подтвердил, что компания проводит непрерывные исследования новых возможностей ИИ, но отказался раскрывать подробности о "Strawberry". Однако, по словам специалистов, знакомых с ситуацией, OpenAI уже продемонстрировала внутри компании прототипы "Strawberry", способные отвечать на сложные научные и математические вопросы, превосходящие возможности существующих коммерческих моделей ИИ.
Улучшение способностей рассуждения в ИИ-моделях рассматривается как ключ к раскрытию их потенциала для совершения научных открытий, создания новых приложений и решения сложных многоэтапных задач. Другие ведущие технологические компании, такие как Google, Meta и Microsoft, также ведут исследования в этом направлении, но, по словам экспертов, OpenAI с "Strawberry" может совершить прорыв в этой области.
Проект "Strawberry" держится в строгом секрете даже внутри OpenAI, и компания пока не раскрывает планов по его коммерциализации. Тем не менее, эксперты сходятся во мнении, что успешная реализация этого проекта может стать ключевым шагом к созданию ИИ-систем, способных к человеческому или даже сверхчеловеческому уровню интеллекта и рассуждения.