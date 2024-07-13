Россия активно наращивает свое присутствие и военную мощь в Арктическом регионе, опережая страны НАТО. Новые боевые ледоколы РФ, способные прорываться сквозь арктические льды, вызывают серьезную обеспокоенность у западных союзников. Эксперты считают, что НАТО необходимо срочно разработать комплексную стратегию для противодействия растущему влиянию Москвы в Заполярье.

В сегодняшней статье для агентства Bloomberg отмечается, что Россия стремительно укрепляет свои позиции в Арктическом регионе, наращивая военно-морской потенциал и демонстрируя растущее доминирование в этом стратегически важном районе. Как отмечает отставной адмирал ВМС США и бывший верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных сил НАТО Джеймс Ставридис, российские ледоколы уже превосходят любые суда стран Североатлантического альянса, что вызывает серьезную обеспокоенность у западных союзников.

реклама

Россия, являясь крупнейшим прибрежным государством Северного Ледовитого океана, занимающим около половины его берегов, активно наращивает свое военное присутствие в Арктике. В последние годы Москва ввела в эксплуатацию три новых атомных ледокола и еще как минимум три находятся на строительных верфях. Но особое беспокойство у НАТО вызывает строительство совершенно нового боевого ледокола "Иван Папанин" (подробнее про испытания этого ледокола можно узнать здесь), который, по словам экспертов, является "серьезным военным кораблем" весом 9000 тонн, оснащенным 76-мм пушкой и пусковыми установками для ракет.

"Предыдущие российские ледоколы, как и их коллеги из НАТО, были, по сути, невооруженными и предназначались для исследований, сопровождения торговых судов и базовых "операций присутствия". Но эти новые боевые ледоколы обладают значительной наступательной мощью", - отмечает Джеймс Ставридис.

В то же время, как подчеркивает эксперт, у ВМС США нет ни одного ледокола, а программа Береговой охраны по созданию катера Polar Security следующего поколения неоднократно откладывалась и значительно превышала бюджет. Китай, несмотря на отсутствие прямого присутствия в Арктике, также наращивает свои ледокольные возможности, построив уже три судна среднего размера и еще одно находящееся в разработке.

Таким образом, по мнению Ставридиса, Россия и Китай активизируют сотрудничество в Арктике, что может представлять угрозу для глобальных цепочек поставок, а также позволит им проводить разведывательные и присутствующие миссии в регионе, а также заявлять территориальные претензии на разведку нефти и газа.

Для противодействия этим вызовам НАТО Ставридис советует срочно разработать комплексную арктическую стратегию, основанную на четырех ключевых элементах: интеграция возможностей и политического влияния новых членов альянса – Швеции и Финляндии; создание собственного ледокольного потенциала; регулярное наблюдение, обучение и патрулирование в регионе; пересмотр планов действий в чрезвычайных ситуациях. Только такой всесторонний подход, по мнению отставного адмирала ВМС США, позволит НАТО адекватно ответить на растущую угрозу со стороны России в Арктике.