Российский ледокол "Иван Папанин" проекта 23550, оснащенный пушкой и способный нести крылатые ракеты, вышел на заводские морские испытания. Это необычно для ледокола, ведь он предназначен не только для проводки судов среди льдов, но и для потенциальных боевых действий в Арктическом регионе.

Освоение и защита Арктического региона становится все более важной задачей для российского военно-морского флота. Новые проекты кораблей, способных действовать в суровых ледовых условиях, демонстрируют стремление России нарастить свое присутствие и влияние в этом стратегически значимом районе.

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Российский военный ледокол "Иван Папанин" проекта 23550, построенный на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге, вышел на заводские морские испытания. Как сообщило Министерство обороны России, в ходе испытаний будет проверена работа двигательной установки и систем корабля.

Что делает этот ледокол необычным, так это его боевое оснащение. В базовой конфигурации он несет в носовой башне 76-мм артиллерийское орудие АК-176МА. Согласно заявлениям экспертов, в будущем "Иван Папанин" и другие корабли этого проекта могут быть дополнительно вооружены 100-мм пушкой АК-190.

Кроме того, в конструкции предусмотрено место для размещения контейнерных пусковых установок крылатых ракет "Калибр" и " Калибр-К". Это добавляет ледоколу возможности поражения надводных и наземных целей на значительных дистанциях, вплоть до 2500 км.

Такая комплектация демонстрирует, что "Иван Папанин" предназначен не только для решения традиционных ледокольных задач, но и для участия в возможных боевых действиях в Арктике. По сути, это первый в российском флоте боевой ледокол, способный вести как ледовую проводку, так и ракетные и артиллерийские атаки.

Экипаж корабля уже прошел специальную подготовку для эксплуатации оборудования и вооружения в арктических условиях. После завершения испытаний "Иван Папанин" присоединится к Северному флоту ВМФ России, что значительно усилит возможности российских ВМС в стратегически важном Арктическом регионе.