Компания Qualcomm подала судебный иск против Transsion, четвертого по величине производителя смартфонов в мире. Конфликт связан с предполагаемым нарушением четырех ключевых патентов Qualcomm. Исход разбирательства может существенно повлиять на бизнес Transsion.

Qualcomm, ведущий производитель мобильных процессоров, неожиданно подал судебный иск против Transsion, четвертого по величине производителя смартфонов в мире. Компания обвиняет Transsion в нарушении четырех своих ключевых патентов, несмотря на то, что Transsion не использует чипсеты Qualcomm в своих устройствах. Этот неожиданный шаг может серьезно повлиять на бизнес Transsion.

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Согласно информации, размещенной на LinkedIn в аккаунте IP Fray, Qualcomm обвиняет Transsion в нарушении четырех неуказанных "нестандартных существенных патентов", принадлежащих Qualcomm. Это довольно необычный ход, поскольку Transsion не использует чипсеты Snapdragon от Qualcomm ни в одном из своих текущих смартфонов.

Обычно Qualcomm использует свое доминирующее положение на рынке мобильных процессоров для заключения лицензионных соглашений, когда ее патенты нарушаются. Однако в случае с Transsion эта тактика не сработает, так как компания в основном полагается на чипсеты MediaTek и Unisoc.

Повторимся, Transsion не использует продукцию Qualcomm, но у компании есть весьма успешный портфель брендов бюджетных и средних смартфонов, таких как Tecno, Itel и Infinix. Именно быстрый рост Transsion, ставшей четвертым по величине производителем в мире после Samsung, Apple и Xiaomi, по-видимому, привлек внимание Qualcomm и стал причиной этого судебного иска.

Представитель Transsion заявил, что компания подписала "лицензионное соглашение о патенте на стандарт 5G" с Qualcomm и выполняет свои обязательства по этому соглашению. Поэтому неясно, почему Qualcomm решила подать иск в данном случае.

Исход судебного разбирательства остается неопределенным, но Transsion может быть вынуждена платить лицензионные сборы, что может негативно сказаться на и без того тонкой марже компании на бюджетных устройствах. Кроме того, Transsion уже сталкивается с давлением со стороны других технологических гигантов, таких как Philips и Nokia, которые также требуют лицензионных платежей за использование их запатентованных технологий.