Redmi готовит к выпуску новый флагманский смартфон K70 Ultra, который, как стало известно, будет оснащен сразу четырьмя фирменными чипами Xiaomi.

Компания Redmi продолжает раскрывать все новые подробности о своем предстоящем флагманском смартфоне K70 Ultra. Согласно последним утечкам, новинка получит сразу четыре собственных чипа Xiaomi, которые будут отвечать за различные функции устройства, включая быструю зарядку, управление питанием, улучшение сигнала и независимую обработку дисплея. Помимо этого, K70 Ultra будет оснащен продвинутым 1,5K-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и другими передовыми характеристиками.

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Официальная дата презентации K70 Ultra в Китае пока не названа. Согласно последней утечке от инсайдера Digital Chat Station, новинка получит сразу четыре собственных чипа Xiaomi в дополнение к процессору MediaTek Dimensity 9300+.

В частности, K70 Ultra будет оснащен чипами Surge P2 для быстрой зарядки, Surge G1 для управления питанием, Surge T1 для улучшения сигнала и Surge D1 для независимой обработки дисплея. Таким образом, Redmi K70 Ultra станет одним из самых технологичных смартфонов бренда, оснащенных максимальным количеством фирменных решений Xiaomi.

Помимо этого, ранее было официально подтверждено, что K70 Ultra получит 1,5K C8+ прямой экран от TCL Huaxing с частотой обновления 144 Гц и сверхвысокочастотным ШИМ-затемнением 3840 Гц. Дисплей также поддерживает технологию DC-затемнения для более стабильного управления яркостью.

Что касается дизайна, смартфон выглядит хорошо собранным с прочной металлической рамой и четырехугольной стеклянной задней крышкой одинаковой глубины. Основная камера будет построена на 50-мегапиксельном сенсоре с оптической стабилизацией изображения (OIS). Ожидаются варианты расцветок в черном, белом и фиолетовом цветах.

Питание K70 Ultra будет обеспечивать аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Кроме того, телефон получил сертификат защиты от пыли и воды IP68.

Предположительно, Redmi K70 Ultra дебютирует вместе с другими новыми устройствами Xiaomi, такими как Xiaomi Mix Fold 4 и Mix Flip, в конце этого месяца в Китае. Есть вероятность, что K70 Ultra останется эксклюзивом для китайского рынка, а на глобальном рынке будет представлена улучшенная версия под названием Xiaomi 14T Pro.