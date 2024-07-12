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Серия iPhone 16 Pro получит мощный телеобъектив на основе тетрапризмы
Аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что флагманская модель iPhone 16 Pro будет оснащена улучшенной телефотокамерой с 5-кратным оптическим зумом.

Согласно последним утечкам, компания Apple планирует оснастить свой будущий флагман iPhone 16 Pro продвинутой телефотокамерой с 5-кратным оптическим зумом. Это станет значительным улучшением по сравнению с текущей моделью iPhone 15 Pro Max, которая имеет лишь 3-кратный зум. Новая тетрапризменная камера обещает улучшить качество снимков с зумом и расширить возможности пользователей при фотосъемке.

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В прошлом году Apple впервые добавила перископическую телефотокамеру в топовую модель iPhone 15 Pro Max. Этот модуль стал значительным шагом вперед в развитии мобильной фотографии. Однако он был ограничен лишь самой дорогой версией линейки.

Теперь же, согласно аналитику Минг-Чи Куо, компания планирует расширить использование продвинутой телефотокамеры на всю флагманскую серию iPhone 16 Pro. Новая камера будет построена на основе тетрапризмы, что позволит увеличить апертуру и пропускание света. Это должно положительно сказаться на качестве снимков, особенно в условиях недостаточной освещенности.

Кроме того, тетрапризменная конструкция обеспечит больший диапазон оптического зума по сравнению с предыдущими моделями. Если верить слухам, iPhone 16 Pro получит 5-кратный зум, а iPhone 16 Pro Max - возможно, даже больше.

Стоит отметить, что Apple уже заключила соглашения с ведущими производителями оптики - Largan Precision и Genius Electronic Optical (GSEO) - для обеспечения производства линз для перископических телеобъективов. Это говорит о серьезности намерений компании в развитии мобильной фотографии.

Следующий шаг в эволюции тетрапризменных камер ожидается в серии iPhone 19. Согласно слухам, Apple планирует добавить еще больше призм в модуль, что позволит увеличить фокусное расстояние и расширить диапазон оптического зума.

#iphone 16 pro #тетрапризма #оптический зум #телефотокамера
Источник: gizmochina.com
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Стандартная модель Pro смартфона iPhone 16 будет оснащена 5-кратным оптическим зумом
Камера iPhone 16 Pro получит долгожданное обновление
iPhone 16 Pro оснащен 5-кратным зум-объективом Periscope с тетрапризмой, как у iPhone 15 Pro Max
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