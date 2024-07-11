Китайские банки начали активно внедрять роботов-гуманоидов для обслуживания клиентов. В Шанхае открылась первая в стране специализированная учебная база для подготовки таких роботов к работе в банковской сфере. Ожидается, что к 2026 году масштаб индустрии гуманоидных роботов в Китае превысит 20 миллиардов юаней.

Китайские банки активно внедряют новейшие технологии искусственного интеллекта и робототехники для повышения качества обслуживания клиентов. Согласно последним данным, в Шанхае открылась первая в стране специализированная учебная база для подготовки роботов-гуманоидов к работе в банковской сфере. Эксперты прогнозируют, что к 2026 году масштаб индустрии гуманоидных роботов в Китае превысит 20 миллиардов юаней (239 974 000 000 руб.).

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11 июля согласно общедоступному отчету "Shanghai Financial Official WeChat" стало известно, что первая в Поднебесной база обучения менеджеров банка роботов-гуманоида была официально открыта в Шанхайском филиале Китайского строительного банка в Пудуне. Учебная база по сценариям для менеджеров банка является первой в отрасли учебной базой по применению сценариев для коммерческих банков. Она впервые использует открытую инновационную модель обучения, которая помогает ускорить совершенствование возможностей роботов-гуманоидов и способствовать применению ключевых технологий.

Роботы, участвующие в этом обучении, имеют высокобионическую конфигурацию туловища и антропоморфное управление движениями. В сочетании с технологиями искусственного интеллекта, такими как зрение, слух и речь, ученые могут обучать их посредством рассуждений и планирования воплощенного интеллекта.

В настоящее время банк провел ориентированное на клиента обучение сценариям для интеллектуальных роботов-гуманоидов, таких как бизнес-консультации в банковском лобби, перенаправление бизнеса, персонализированные руководства по работе с интеллектуальными банкоматами и пропаганда по борьбе с мошенничеством.