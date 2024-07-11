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Создан самый маленький в мире транспорт, который приводят в движение одноклеточные водоросли
Ученые из Токийского университета создали инновационные микроскопические транспортные средства, которые могут приводиться в движение с помощью одноклеточных водорослей. Эта разработка открывает новые возможности для инженерии и исследований. Водоросли, известные своей высокой скоростью перемещения, могут стать движущей силой для различных микромашин.

Человечество на протяжении тысячелетий использует животных для перемещения различных транспортных средств – от собачьих саней до конных повозок. Теперь ученые из Токийского университета создали, возможно, самую маленькую версию такого транспорта, спроектировав микроскопические машины, которые могут приводиться в движение с помощью одноклеточных водорослей.

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Исследовательская группа под руководством профессора Сёдзи Такеучи была вдохновлена впечатляющими возможностями передвижения водоросли Chlamydomonas reinhardtii. Эта распространенная во всем мире водоросль способна перемещаться со скоростью более 100 микрометров в секунду, что составляет около 10 длин ее тела. Ученые задались вопросом, смогут ли они использовать эту скорость и спроектировать микромашины, которые водоросли смогут тянуть.

Первым шагом было создание специальной ловушки, способной удерживать водоросли, не нарушая их подвижности. Конструкция представляет собой корзину, состоящую из трех колец размером 7, 10 и 13 микрометров. Водоросли слишком велики, чтобы пройти через самое маленькое кольцо, но при этом могут свободно вытягивать свои жгутики, используемые для передвижения.

Слева: иллюстрация водоросли, попавшей в ловушку. Справа: Изображение ловушки в действии с помощью микроскопа

Затем эти ловушки были прикреплены к двум различным конструкциям транспортных средств. Первая, называемая "scooter", состоит из двух ловушек для водорослей, тянущих за собой ящик, как классическая конная повозка. Вторая, известная как "Rotator", выглядит как колесо обозрения с четырьмя ловушками, которые приводят транспортное средство в движение по кругу.

Микромашина "Scooter" передвигается неожиданными способами

На практике "Rotator" действительно вращается со средней скоростью около 20-40 микрометров в секунду. Однако эксперименты показали, что "scooter" не просто движется в одном направлении, а скорее катится и переворачивается.

Микромашина "Rotator" вращается под действием четырех водорослей

Хотя эти микроскопические транспортные средства пока выглядят как самый маленький в мире цирк блох, у исследователей более амбициозные планы. Они намерены создавать все более сложные микромашины, способные перемещаться различными способами, что может помочь в изучении водорослей и, возможно, заставить их работать на благо человека. Профессор Такеучи отметил, что такие методы имеют большой потенциал для развития технологий мониторинга окружающей среды в водной среде, а также для перемещения веществ с использованием микроорганизмов.

#транспорт #водоросли #микроинженерия
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