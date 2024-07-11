Дочерняя компания Университета Мэриленда Wave Engine Corporation разработала современный пульсирующий воздушно-реактивный двигатель с цифровым управлением для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Компания объявила о первых поставках своего инновационного двигателя J-1 клиентам. Новая технология обещает высокую тягу при низких затратах.

В стремлении создать более простую и доступную форму реактивного движения, команда инженеров из дочерней компании Университета Мэриленда Wave Engine Corporation разработала уникальный пульсирующий реактивный двигатель нового поколения. На этой неделе компания начала поставлять свой инновационный продукт первым клиентам, открывая новую главу в развитии беспилотной авиации.

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Согласно заявлению компании, первые поставки их инновационного двигателя были осуществлены "аэрокосмическому генеральному подрядчику по контракту с правительством США". Кроме того, у Wave Engine есть и другие клиенты, которые интегрируют этот двигатель в свои разработки беспилотных летательных аппаратов.

Генеральный директор Wave Engine Дааниш Макбул с воодушевлением говорит о перспективах сотрудничества с клиентами, направленного на увеличение производства и вывод на рынок этого уникального решения, сочетающего в себе низкую стоимость, простоту и высокие летные характеристики. Компания также работает над более мощными версиями своего двигателя, расширяя возможности применения технологии.

Ключевая особенность двигателя Wave Engine заключается в том, что он не использует традиционные вращающиеся компоненты, такие как турбины или компрессоры. Вместо этого, конструкция Wave Engine полагается исключительно на волны давления, вызванные сгоранием топлива.

Принцип работы, следующий:

Воздух поступает в двигатель через воздухозаборник.

Топливо впрыскивается и смешивается с воздухом внутри камеры сгорания.

Смесь топлива и воздуха воспламеняется, создавая волны высокого давления.

Эти волны давления выталкивают горячие газы через выходное сопло, создавая тягу.

Рисунок, демонстрирующий повторяющийся цикл волнового двигателя

Отсутствие вращающихся частей позволяет конструкции двигателя Wave Engine быть значительно более простой и дешевой в производстве по сравнению с традиционными реактивными двигателями. Кроме того, такая безлопастная конфигурация делает двигатель более надежным и менее подверженным поломкам.

Этот инновационный подход к созданию реактивной тяги открывает новые возможности для применения в беспилотных летательных аппаратах и других аэрокосмических системах, где важны высокая эффективность, низкая стоимость и простота конструкции.

В видео ниже вы можете увидеть последний полет с двигателем J-1 с использованием беспилотника Scitor-D компании Wave.



