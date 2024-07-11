Астрономы с помощью космического телескопа "Хаббл" обнаружили самую близкую к Земле массивную черную дыру. Этот объект может стать ключом к пониманию связи между черными дырами звездной массы и сверхмассивными черными дырами. Новая находка расположена в шаровом скоплении Омега Центавра, примерно в 18 000 световых годах от Земли.

Космический телескоп "Хаббл" сделал важное открытие, обнаружив самую близкую к Земле массивную черную дыру, когда-либо зафиксированную учеными. Этот загадочный космический объект, расположенный в шаровом скоплении Омега Центавра, может оказаться недостающим звеном в понимании связи между черными дырами звездной массы и сверхмассивными черными дырами, которые находятся в центрах галактик.

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Черная дыра, обнаруженная в Омеге Центавра (космический титан, «застывший во времени»), имеет массу около 8200 солнечных масс, что делает ее значительно более массивной, чем черные дыры звездной массы, но гораздо менее массивной, чем сверхмассивные черные дыры. Ближайшая к Земле черная дыра звездной массы, называемая Gaia-BH1, находится всего в 1560 световых годах от нас, в то время как новооткрытая черная дыра средней массы расположена примерно в 18 000 световых годах от Земли.

Команда исследователей под руководством Надин Ноймайер из Института астрономии Общества Макса Планка (MPIA) и Анила Сета из Университета Юты начала поиск этой промежуточной черной дыры в 2019 году. Используя более 500 снимков Омеги Центавра, сделанных телескопом "Хаббл", они обнаружили семь звезд, движущихся с очень высокой скоростью в небольшой области в центре скопления. Измерения показали, что эти звезды вращаются вокруг сосредоточенной массы, эквивалентной 8200 солнечных масс, при этом визуальные наблюдения не выявили никаких видимых объектов в этом районе.

«Застывшая» черная дыра, по-видимому, остановила свой рост, подтверждает идею о том, что Омега Центавра — это остатки древней галактики, поглощенной нашей собственной галактикой

"Предыдущие исследования вызвали критические вопросы: Так где же находятся высокоскоростные звезды? Теперь у нас есть ответ на этот вопрос и подтверждение того, что Омега Центавра содержит черную дыру средней массы", - сказал Максимилиан Хеберле, аспирант MPIA и соавтор исследования.

Ученые предполагают, что эта черная дыра средней массы является остатком древней галактики, поглощенной Млечным Путем. Если бы этого не произошло, она могла бы вырасти до сверхмассивного состояния, как и сверхмассивная черная дыра Стрелец A в центре нашей галактики. Таким образом, открытие промежуточной черной дыры в Омеге Центавра дает важную подсказку о том, как формировались сверхмассивные черные дыры во Вселенной.

Исследование группы было опубликовано в среду, 10 июля, в журнале Nature.