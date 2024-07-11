Китай готовится к запуску своей первой миссии по столкновению с астероидом с целью изучения Солнечной системы и демонстрации возможностей защиты Земли от космических угроз. Миссия будет включать в себя столкновение одного космического аппарата с астероидом и наблюдение за ним со стороны другого.

Китай планирует осуществить свою первую миссию по столкновению с астероидом в рамках усилий по защите Земли от космических угроз. Эта амбициозная миссия будет преследовать двойную цель: не только продемонстрировать возможности Китая по предотвращению столкновений с астероидами, но и получить ценные научные данные о Солнечной системе и ее формировании.

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Китайское национальное космическое управление (CNSA) уже, возможно, выбрало цель для своей миссии – околоземный объект (NEO) 2015 XF261, астероид диаметром около 30 метров. Согласно данным НАСА, этот астероид пролетел относительно близко к Земле на этой неделе, на расстоянии около 50 миллионов километров.

Положение астероида 2015 XF261 9 июля 2024 года во время его близкого сближения с Землей

Миссия Китая будет включать в себя столкновение одного космического аппарата с астероидом, в то время как другой будет наблюдать за происходящим, чтобы получить ценные научные данные. Это сочетание подходов, использованных в предыдущих миссиях НАСА и Европейского космического агентства, таких как DART и Hera.

Предполагается, что астероиды, подобные 2015 XF261, сформировались из материала, оставшегося после образования планет Солнечной системы около 4,6 миллиардов лет назад. Таким образом, они представляют собой уникальную возможность для изучения "неиспорченных" строительных блоков, из которых были созданы планеты, включая Землю.

Согласно планам, миссия CNSA будет запущена до 2030 года, хотя окончательная дата и выбор целевого астероида будут зависеть от графика запуска. Предварительно называются 2027 год или около того в качестве возможной даты старта миссии. В этот период астероид 2015 XF261 будет находиться на расстоянии, доступном для осуществления миссии.

Эта амбициозная миссия Китая по столкновению с астероидом станет важным шагом в развитии возможностей планетарной обороны и расширении наших знаний о Солнечной системе. Она демонстрирует растущий интерес Китая к освоению космоса и защите Земли от космических угроз.