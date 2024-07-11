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Трамп против, Байден за – новые инвестиции в размере $1,7 млрд в производство электромобилей в США
Администрация Байдена объявила о выделении $1,7 млрд на переоборудование 11 автозаводов в восьми штатах для производства электрических транспортных средств. Это часть более крупной программы стоимостью $15,5 млрд, направленной на модернизацию существующих мощностей для сборки электромобилей и других чистых видов транспорта.

Президент Джо Байден продолжает делать ставку на электрификацию транспорта как ключевой элемент своей климатической повестки. На этот раз администрация объявила о выделении $1,7 млрд на переоборудование 11 автозаводов в восьми штатах для производства электрических транспортных средств. Эти инвестиции являются частью более крупной программы стоимостью $15,5 млрд, направленной на модернизацию существующих производственных мощностей для сборки электромобилей и других чистых видов транспорта.

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Согласно заявлению Белого дома, финансирование будет направлено на предприятия, которые в настоящее время закрыты или находятся под угрозой закрытия. Эти заводы будут переоборудованы для производства широкого спектра электрических транспортных средств, включая электрические мотоциклы, школьные автобусы, гибридные силовые агрегаты, аккумуляторы для тяжелых коммерческих грузовиков и внедорожников.

Среди получателей грантов – завод Stellantis в Белвидере, штат Иллинойс, который получит $334 млн на переоборудование в завод по сборке электромобилей. Компания также получит $250 млн на модернизацию своего завода по производству трансмиссий в Кокомо, штат Индиана, для выпуска модулей электропривода.

General Motors получит $500 млн на реконструкцию своего завода в Лансинге, штат Мичиган, для производства электрифицированных моделей. Завод Harley-Davidson в Йорке, штат Пенсильвания, будет переоборудован в завод по сборке электрических мотоциклов за $89 млн. А компания Blue Bird, производитель школьных автобусов, получит $79 млн на модернизацию завода в Форт-Вэлли, штат Джорджия, для производства электробусов.

Президент Байден подчеркнул, что эти инвестиции помогут гарантировать, что будущее автомобильной промышленности будет создано в Америке американскими профсоюзными рабочими. Это соответствует его стремлению к созданию "экономики чистой энергии", которая должна стать выгодной как для профсоюзов, так и для автопроизводителей.

Эти меры контрастируют с позицией бывшего президента Дональда Трампа, который пообещал притормозить расходы Байдена на электромобили, если он вернется к власти. Республиканцы в Палате представителей также предприняли попытки отменить программу налоговых льгот для электромобилей администрации Байдена.

#сша #электромобили #производство
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