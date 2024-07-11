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Northrop Grumman представила первую реальную фотографию своего секретного БПЛА XRQ-73
Northrop Grumman представила первую окончательную фотографию своего нового демонстрационного беспилотника XRQ-73 SHEPARD, разработанного в сотрудничестве с DARPA. Этот бесшумный гибридно-электрический беспилотник с улученными характеристиками малозаметности предназначен для разведывательных и специальных операций.

The War Zone сообщило в своей вчерашней статье, что компания Northrop Grumman представила первую реальную фотографию своего нового демонстрационного беспилотника XRQ-73 SHEPARD, разработанного в сотрудничестве с DARPA. Этот революционный бесшумный гибридно-электрический беспилотник с малозаметными характеристиками призван удовлетворить "срочную эксплуатационную потребность" в новых разведывательных и специальных платформах армии США.

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Новая фотография XRQ-73 SHEPARD дает гораздо более подробный взгляд на этот загадочный беспилотник, который должен совершить свой первый полет в конце этого года (подробно с первыми рендерами и особенностями этого БПЛА вы можете ознакомиться в нашем материале, опубликованном 25 июня). Планер дрона имеет бесхвостую форму летающего крыла, схожую с другими малозаметными беспилотниками, такими как RQ-170 Sentinel и X-44A.

Особенностью XRQ-73 являются два огромных воздухозаборника в верхней части фюзеляжа, которые, вероятно, обеспечивают охлаждение гибридной силовой установки и электроники. Под центральной секцией фюзеляжа также расположен большой граненый обтекатель, который может содержать различные датчики и полезные нагрузки. Кроме того, в предыдущем XRQ-72A два многосекционных воздухозаборника в передней части фюзеляжа подавали воздух на два топливных генератора, которые, в свою очередь, обеспечивали электроэнергией четыре движителя с канальным вентилятором, установленных наверху задней части центрального фюзеляжа. Эти двигатели не встроены в сам фюзеляж, а представитель DARPA ранее упоминал, что они планировали «обернуть» концепцию в более живучий, эксплуатационно-значимый планер.

Еще одна интересная особенность XRQ-73, которая не была видна на предыдущем рендеринге, — большой граненый обтекатель под центральной секцией фюзеляжа. Это, скорее всего, сенсорный кожух, который может обрабатывать различные виды электрооптических, радиолокационных и пассивных радиочастотных полезных нагрузок.

Хотя на опубликованном сегодня фото XRQ-73 припаркован в ангаре, его шасси частично затенено. Тем не менее, это трехопорный тип с одинарными колесами на основных узлах и заметно большой трехсекционной дверью для носового узла.

Также новым является смещение зонда воздушных данных на носу дрона, функция, обнаруженная на большинстве самолетов во время этапов их испытательных полетов.

The War Zone утверждает, что по словам представителей DARPA, гибридно-электрическая архитектура и технологии, использованные в XRQ-73, позволят быстро разработать новую конструкцию самолета, ориентированную на выполнение конкретных миссий. Предполагается, что этот беспилотник будет использоваться для разведки, наблюдения и рекогносцировки в труднодоступных и запрещенных районах благодаря своей скрытности и бесшумности.

Хотя XRQ-73 имеет явные малозаметные характеристики, он вряд ли будет классифицирован как платформа с очень низкой заметностью для радаров. Его способность уклоняться от обнаружения, по-видимому, сбалансирована с требованиями к производительности, чувствительности компонентов и стоимости. Тем не менее, американские эксперты считают, что этот беспилотник может стать ценным активом для специальных операций и тайных разведывательных миссий благодаря своей малой инфракрасной и акустической сигнатуре.

#беспилотник #darpa #northrop grumman #xrq-73 #малозаметность
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