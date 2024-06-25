Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Министерства обороны США приступило к разработке нового секретного беспилотного летательного аппарата XRQ-73. Этот малозаметный дрон с гибридно-электрической силовой установкой станет следующим этапом в эволюции высокотехнологичных разведывательных БПЛА.

Разработка передовых беспилотных летательных аппаратов для выполнения разведывательных и специальных задач является одним из ключевых направлений деятельности Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Министерства обороны США. На этот раз DARPA приоткрыла завесу секретности над новым многообещающим проектом – беспилотником XRQ-73.

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Согласно недавнему сообщению издания The War Zone, DARPA присвоило новому разрабатываемому беспилотному летательному аппарату обозначение XRQ-73. Этот дрон в форме летающего крыла с гибридно-электрической силовой установкой является прямой эволюцией предыдущей секретной разработки – сверхтихого и высокоэффективного разведывательного БПЛА XRQ-72A.

Проект XRQ-73 осуществляется в рамках программы SHEPARD (Series Hybrid Electric Propulsion AiRcraft Demonstration), которой руководит DARPA. Агентство надеется провести летные испытания этого беспилотника позднее в 2024 году и в конечном итоге продемонстрировать, что его можно относительно быстро ввести в эксплуатацию для удовлетворения "срочных эксплуатационных потребностей".

Новое обозначение XRQ-73 отражает использование в конструкции БПЛА наработок, полученных при создании предыдущей секретной разработки модели дрона XRQ-72A. Таким образом, XRQ-73 можно рассматривать как дальнейшее развитие этого проекта, направленное на совершенствование характеристик малозаметности и энергоэффективности.

Визуализация дизайна XRQ-72A

Эксперты отмечают, что БПЛА с гибридно-электрической силовой установкой, такие как XRQ-73, обладают целым рядом преимуществ. Они могут осуществлять длительные полеты на малой высоте, оставаясь практически незаметными для противника, и при этом сохранять высокую маневренность. Кроме того, гибридные двигатели обеспечивают более экономичное расходование топлива по сравнению с традиционными силовыми установками.

Визуализация XRQ-72 сверху вниз, показывающая форму его крыла, а также вертикальные стабилизаторы в конце крыла

Никаких подробностей об ожидаемых характеристиках XRQ-73 пока не разглашается, но DARPA заявляет, что это данный тип БПЛА относится к Group 3 весом около 570 кг. По определениям американских военных, БПЛА Group 3 весит от 25 до 600 кг, может летать на высоте от 1000 до 55000 метров и имеет максимальную скорость от 100 до 250 узлов.

Конец правого крыла XRQ-73 крупным планом, демонстрирующий сужающуюся и обрезанную конструкцию

XRQ-73 будет весить 570 кг и будет значительно больше, чем XRQ-72A, требования к которому предусматривали вес дрона от 135 до 180 кг. XRQ-72A также имел размах крыла 9 метров, длину 3,5 м от носа до кончиков крыла, и высоту 1,22 м с учетом вертикальных стабилизаторов крыльев.

В ближайшее время DARPA планирует провести первые летные испытания XRQ-73, которые позволят оценить реальные возможности этого перспективного разведывательного беспилотника. В случае успешной демонстрации своих характеристик, он может быть относительно быстро введен в эксплуатацию для решения различных военных и специальных задач.