Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
TWZ: В США создали секретную ПВО FrankenSAM для ВСУ и теперь рассматривают ее для защиты своих баз
Появились новые подробности о секретной системе ПВО FrankenSAM, разработанной США для Украины. Эта гибридная система, сочетающая советские и американские технологии, показала высокую эффективность в боевых условиях и теперь рассматривается для использования ВВС США для защиты авиабаз.

Вооруженный конфликт на Украине стал для Штатов полигоном для разработки и испытания новейших технологий самого разного вида вооружений и, в частности, в сфере противовоздушной обороны. Одним из таких инновационных решений, как пишет The War Zone, стала секретная система FrankenSAM, созданная Соединенными Штатами для нужд украинской армии. Как выяснилось, этот гибридный комплекс ПВО показал высокую эффективность в боевых условиях, и теперь американские законодатели предлагают рассмотреть возможность его использования для защиты собственных авиабаз.

реклама

Согласно документам Комитета Сената по вооруженным силам США (SASC), FrankenSAM был разработан Пентагоном в ответ на срочную потребность Украины в более надежных наземных средствах ПВО после начала СВО в 2022 году. Эта гибридная система объединяет в себе советские и американские технологии, позволяя использовать широкий спектр ракет класса "воздух-воздух" и "земля-воздух".

The War Zone утверждает, что FrankenSAM включает в себя мобильные пусковые установки, которые могут быть установлены на грузовиках, и интегрирует такие ракеты, как RIM-7 Sea Sparrow, AIM-7 Sparrow и AIM-9M Sidewinder. Система также оснащена вышками связи, пассивными инфракрасными камерами, радарами раннего предупреждения и средствами связи, что позволяет создать гибкую сетевую архитектуру противовоздушной обороны.

По данным SASC, вся система FrankenSAM была спроектирована, построена и успешно испытана с боевой стрельбой всего за 8 месяцев, после чего была развернута на Украине к концу 2023 года. The War Zone в своей статье сообщает, что быстрое внедрение и эффективность в боевых условиях впечатлили американских законодателей.

The War Zone предоставила ссылку на пост в соцсети Х, в котором размещено видео, подтверждающее уничтожение украинской системы ПВО FrankenSAM, приспособленной для запуска ракет американского производства RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9 Sidewinder.

SASC отмечает, что FrankenSAM может быть адаптирован для использования не только на Украине, но и для защиты авиабаз ВВС США. Его модульная конструкция и способность использовать различные типы ракет рассматриваются как ключевые преимущества, особенно в контексте растущей уязвимости аэродромов перед современными угрозами.

И теперь американские законодатели призывают Пентагон провести брифинг для Конгресса по вопросу использования FrankenSAM или аналогичных концепций для обеспечения быстрого реагирования и точечной обороны критически важной инфраструктуры. Это наглядно демонстрирует, что США преследуют две задачи – ослабить Россию, втянув ее в вооруженное противостояние с Украиной, и использовать Украину как полигон для апробирования и разработки самого различного вооружения для дальнейшего его внедрения в ВС США.

#украина #пво #ввс сша #frankensam
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Житель Чечни создал уникальный внедорожник на базе автомобиля ГАЗ-66
+
Ученые рассказали, что будет, если крошечную черную дыру поместить внутрь Солнца, Земли и человека
10
Самый мощный в мире телескоп обнаружил суперземлю, на которой может существовать океан
2
НАТО передадут Украине пять стратегических и десятки тактических систем ПВО
+
Новый радар Китая может отследить 10 гиперзвуковых ракет на скорости 20 Маха
3
Транссибирскую магистраль продлят до Китая
4
«Росатом» запустит производство комплектующих для Boeing и Airbus — это вынужденная мера
3
Атомная подлодка USS Delaware станет первой в США, запускающей беспилотники через торпедные аппараты
+
Характеристики GeForce RTX 4090 меркнут перед GeForce RTX 5090
14
Переход с DDR4 на DDR5 повышает FPS в играх на 20%
16
ВСУ используют игровую консоль Steam Deck для управления роботизированной платформой
2
Маск раскритиковал яхтенный отдых Цукерберга
1
Найдена первая копия Windows 95 в нетронутом состоянии
3
В РФ запустили производство тяжелого гексакоптера МиС-35 – гибрида DJI mavic, fpv-дрона и Бабы-Яги
+
Норвежская компания разрабатывает первую в мире самосборную систему ветряных турбин
+
Пустынный мох сделает Марс обитаемым — он выдерживает даже радиацию благодаря особым генам
4
Forbes: Польша может передать Украине свои последние истребители МиГ-29
13
Создатель движка Godot будет использовать полный трассировочный путь вместо гибридного
3
Монитор MSI MAG 275QF с 27-дюймовой панелью поступил в продажу по цене 125 долларов
1
Defense Post: Италия планирует закупить более 500 единиц танков и БМП на сумму 20 миллиардов евро
1

Популярные статьи

GeForce RTX 4060 vs GeForce GTX 760 – насколько быстрее видеокарты NVIDIA стали за 10 лет
31
"Колхозинг" системы охлаждения на GT1030
10
О том, насколько велика Вселенная и что находится за её пределами
5
О Microsoft и её провальной стратегии Xbox
34
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
46
МФВ: Севморпуть может стать "переломным моментом" в отношениях между Индией и РФ
+
О последних терактах в России
19
Коротченко: Добровольческий легион в Польше — уловка, с целью загнать украинцев за границей в окопы
6
Что даёт неправильное тестирование видеокарт, и почему не стоит включать DLSS 3.0 и RTX-ON
8
Женщины в игровой индустрии - влияние и достижения
10

Сейчас обсуждают

Nvidia Hater
17:10
Ещеп как пересажают .ну а втюрьмы вас либеральную куеты отправляют специально в такие где для вас каждый день адом будет.вон как сдох на ямале один из ваших.
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
Obscury
17:09
Удерживать цены на автомобили на приемлемом уровне? Это шутка такая несмешная?
Россия вошла в пятёрку лидеров по продажам новых автомобилей на европейском рынке
Можем повторить
17:09
У тебя память как у рыбки? Всех не пересажают. Ментов так вообще не хватает.
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
Nvidia Hater
17:09
да он на окладе в ципсо,чего там ждать
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
Можем повторить
17:08
У зетника один ответ на аргументы, вырывание из контекста, ну ещё и фейки
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
Nvidia Hater
17:08
потому что ты гадишь с Польши .да в курсе.что гадишь из России даже не пиши.давно бы сидел уже
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
Смотрю за 404
17:07
Афтор совсем дебил что-то колхозить на 1030 для достижения 40 градусов? Она и без вентилей нормально работает, + еще и гониться.
"Колхозинг" системы охлаждения на GT1030
Nvidia Hater
17:07
тебе скоро предстоит забег от тцк ,тебя естественно уволят из ципсо за профнепригодность
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
Колючка
17:07
чего он добивается?
Мрачные времена - Xbox и его фанаты в кризисе
Nvidia Hater
17:06
только у них нет шансов не расписатся в ней.у нас если и были единичные случаи вручения на улице то их пресекли.я в своем городе с миллионом почти людей не видел такого.А в салорейхе хватают всех .инв...
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем