Появились новые подробности о секретной системе ПВО FrankenSAM, разработанной США для Украины. Эта гибридная система, сочетающая советские и американские технологии, показала высокую эффективность в боевых условиях и теперь рассматривается для использования ВВС США для защиты авиабаз.

Вооруженный конфликт на Украине стал для Штатов полигоном для разработки и испытания новейших технологий самого разного вида вооружений и, в частности, в сфере противовоздушной обороны. Одним из таких инновационных решений, как пишет The War Zone, стала секретная система FrankenSAM, созданная Соединенными Штатами для нужд украинской армии. Как выяснилось, этот гибридный комплекс ПВО показал высокую эффективность в боевых условиях, и теперь американские законодатели предлагают рассмотреть возможность его использования для защиты собственных авиабаз.

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Согласно документам Комитета Сената по вооруженным силам США (SASC), FrankenSAM был разработан Пентагоном в ответ на срочную потребность Украины в более надежных наземных средствах ПВО после начала СВО в 2022 году. Эта гибридная система объединяет в себе советские и американские технологии, позволяя использовать широкий спектр ракет класса "воздух-воздух" и "земля-воздух".

The War Zone утверждает, что FrankenSAM включает в себя мобильные пусковые установки, которые могут быть установлены на грузовиках, и интегрирует такие ракеты, как RIM-7 Sea Sparrow, AIM-7 Sparrow и AIM-9M Sidewinder. Система также оснащена вышками связи, пассивными инфракрасными камерами, радарами раннего предупреждения и средствами связи, что позволяет создать гибкую сетевую архитектуру противовоздушной обороны.

По данным SASC, вся система FrankenSAM была спроектирована, построена и успешно испытана с боевой стрельбой всего за 8 месяцев, после чего была развернута на Украине к концу 2023 года. The War Zone в своей статье сообщает, что быстрое внедрение и эффективность в боевых условиях впечатлили американских законодателей.

The War Zone предоставила ссылку на пост в соцсети Х, в котором размещено видео, подтверждающее уничтожение украинской системы ПВО FrankenSAM, приспособленной для запуска ракет американского производства RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9 Sidewinder.

SASC отмечает, что FrankenSAM может быть адаптирован для использования не только на Украине, но и для защиты авиабаз ВВС США. Его модульная конструкция и способность использовать различные типы ракет рассматриваются как ключевые преимущества, особенно в контексте растущей уязвимости аэродромов перед современными угрозами.

И теперь американские законодатели призывают Пентагон провести брифинг для Конгресса по вопросу использования FrankenSAM или аналогичных концепций для обеспечения быстрого реагирования и точечной обороны критически важной инфраструктуры. Это наглядно демонстрирует, что США преследуют две задачи – ослабить Россию, втянув ее в вооруженное противостояние с Украиной, и использовать Украину как полигон для апробирования и разработки самого различного вооружения для дальнейшего его внедрения в ВС США.