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Череда авиационных происшествий продолжается: опубликовано видео с Boeing 737-800 American Airlines
Очередное авиационное происшествие произошло с самолетом Boeing 737-800 американской авиакомпании American Airlines. Во время взлета из аэропорта Тампы у самолета лопнуло колесо, что вынудило экипаж прервать взлет. Это уже второй инцидент с шинами самолетов Boeing за последние дни. Компания Boeing переживает серьезный кризис на фоне снижения объема заказов.

Череда авиационных происшествий с самолетами Boeing продолжается. На этот раз у самолета Boeing 737-800 американской авиакомпании American Airlines во время взлета из международного аэропорта Тампы лопнуло колесо, что вынудило экипаж прервать взлет. Это уже второй подобный инцидент с шинами самолетов Boeing за последние дни, что происходит на фоне серьезного кризиса, переживаемого компанией.

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Согласно сообщению FlightGlobal, 10 июля во время взлета из аэропорта Тампы у самолета Boeing 737-800 авиакомпании American Airlines лопнуло колесо. Когда самолет набирал скорость на взлетно-посадочной полосе, какие-то фрагменты упали с нескольких шин правого основного шасси, образовав длинную полосу дыма позади самолета. В результате экипаж был вынужден прервать взлет и направить самолет к рулежной дорожке.

Все 176 пассажиров и 6 членов экипажа были благополучно эвакуированы и доставлены в терминал на автобусе. Представители American Airlines сообщили, что пассажирам были предложены альтернативные рейсы.


Федеральное авиационное управление (ФАУ) США подтвердило, что взлет был прерван после того, как экипаж сообщил о множественных разрывах шин, и что в результате инцидента никто не пострадал.

Примечательно, что это уже второй подобный инцидент с шинами самолетов Boeing за последние дни. Согласно сообщениям, за день до происшествия с самолетом American Airlines, у самолета Boeing 757-200 авиакомпании United Airlines при взлете из аэропорта Лос-Анджелеса отвалились шины.

Эти инциденты происходят на фоне серьезного кризиса, переживаемого компанией Boeing. При желании в нашем январском материале, вы можете  посмотреть  видео самого нашумевшего инцидента, произошедшего непосредственно во время полета на высоте 16000 футов, когда отвалилась часть фюзеляжа.

Согласно данным, общий объем заказов Boeing в первой половине этого года снизился на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания сталкивается с множеством проблем, включая приостановку эксплуатации модели 737 MAX после двух авиакатастроф.

Несмотря на предпринимаемые меры, Boeing продолжает сталкиваться с серией авиационных происшествий, ставящих под сомнение надежность ее самолетов. Эксперты отмечают, что компании необходимо срочно восстановить доверие авиакомпаний и пассажиров, чтобы преодолеть этот кризис.

#авиация #boeing #аварии #american airlines
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