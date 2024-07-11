Новый флагманский смартфон Xiaomi Redmi K70 Extreme Edition установил рекорд производительности на платформе Android, набрав более 2,38 миллиона баллов в тесте AnTuTu. Устройство также оснащено инновационной системой охлаждения, позволяющей обеспечить высокую производительность в играх.

Компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон Redmi K70 Extreme Edition, который, по заявлениям производителя, стал самым производительным Android-устройством на рынке. Устройство продемонстрировало впечатляющий результат в тесте производительности AnTuTu. Но это не единственная особенность нового смартфона - он также оснащен инновационной системой охлаждения.

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Согласно официальным данным, Redmi K70 Extreme Edition стал первым смартфоном на платформе Android, который преодолел отметку в 2,38 миллиона баллов в тесте производительности AnTuTu V10. Этот результат на 10% превышает показатели предыдущего рекордсмена, что делает новинку от Xiaomi самым мощным Android-устройством на рынке.

Ключевую роль в достижении такой высокой производительности сыграло сотрудничество Redmi с компанией MediaTek. Совместная работа над новым процессором Dimensity 9300+ позволила создать "более сильный" чип, обеспечивающий впечатляющую вычислительную мощность.

Но производительность — это не единственное достоинство Redmi K70 Extreme Edition. Устройство также оснащено инновационной системой охлаждения нового поколения, использующей технологию 3D-охлаждения льдом. Конструкция с вогнутой и выпуклой поверхностями позволяет снизить температуру ядра процессора почти на 3°C по сравнению с предыдущим поколением. Это, в свою очередь, обеспечивает стабильную высокую производительность даже при длительных игровых сессиях.

"Эта технология предъявляет чрезвычайно высокие требования к производственному процессу", - отметил Ван Тэн, заместитель генерального менеджера отдела маркетинга Xiaomi China и генеральный менеджер бренда Redmi. По его словам, новая система охлаждения позволяет Redmi K70 Extreme Edition обеспечивать высокую частоту кадров 120 Гц и сверхвысокое разрешение 1,5K, как в популярной игре "Genshin Impact", при этом время автономной работы в игре для двух игроков превышает 2 часа.