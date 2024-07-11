Компания Samsung представила новую линейку беспроводных наушников Galaxy Buds3, которые включают в себя как базовую модель Buds3, так и более продвинутую версию Buds3 Pro. Новинки отличаются улучшенным дизайном, продвинутыми технологиями и функциями, а также экологической ответственностью.

Компания Samsung представила новую линейку беспроводных наушников Galaxy Buds3, которые обещают стать революцией в мире аудиоаксессуаров. Новинки отличаются не только улучшенным дизайном и продвинутыми технологиями, но и демонстрируют заботу производителя об окружающей среде. Обе модели – Buds3 и Buds3 Pro – получили ряд интересных особенностей, которые должны привлечь внимание пользователей.

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Главной особенностью новой серии Galaxy Buds3 стал необычный дизайн наушников. Вместо привычной формы "бобов" они получили так называемые "лезвия" (blades), которые позволяют управлять воспроизведением и регулировать громкость с помощью простых жестов. Кроме того, наушники оснащены светодиодными полосками по краям, которые можно настраивать через специальное приложение.

Флагманская модель Buds3 Pro получила более продвинутые характеристики. Она оснащена двухполосными динамиками с планарными и динамическими драйверами, а также двумя усилителями. Кодек SSC был обновлен для улучшения качества звука. Также Buds3 Pro получили активное шумоподавление с функциями обнаружения сирен и голоса, чтобы пользователь мог лучше слышать окружающую обстановку.

Модель Buds3 позиционируется как более доступный вариант. Она получила односторонние динамические драйверы, но при этом также предлагает адаптивное шумоподавление и эквалайзер. Кроме того, у нее открытая конструкция, которая обеспечивает более комфортное ношение.

Обе модели отличаются улучшенной защитой от пыли и влаги по стандарту IP57. При этом производитель использовал в их производстве переработанные материалы, что демонстрирует его заботу об экологии.

Серия Galaxy Buds3 поступит в продажу 24 июля. Buds3 Pro будут стоить $250, а базовая модель Buds3 – $180, что на $30 дороже предыдущих версий.