Xiaomi открыла новый завод в Пекине, который на 100% автоматизирован и способен самостоятельно оптимизировать производственные процессы. Предприятие будет выпускать более 10 миллионов смартфонов в год, включая новые складные модели. Это яркий пример того, как технологии меняют промышленность.

Компания Xiaomi открыла в Пекине новый производственный комплекс, который по праву можно назвать заводом будущего. Этот объект площадью 80 000 квадратных метров полностью автоматизирован и оснащен интеллектуальной системой, способной самостоятельно оптимизировать все процессы. Xiaomi утверждает, что их "Умная фабрика" может производить до 10 миллионов смартфонов в год, включая новые складные модели, без участия человека.

реклама

Новый завод Xiaomi расположен в районе Чанпин на северо-востоке Пекина и является продолжением пилотной интеллектуальной фабрики в Ичжуане, которая производила около миллиона смартфонов Mix Fold в год. По словам основателя и генерального директора Xiaomi Лэй Цзюня, на предприятии полностью автоматизированы 11 производственных линий, и "100% ключевых процессов автоматизированы".

Особенностью этого завода является интеллектуальная производственная платформа, разработанная самой Xiaomi. Эта "умная" система способна самостоятельно выявлять и решать проблемы, а также оптимизировать производственные процессы.

"Самое впечатляющее, - говорит Лэй Цзюнь, — это то, что эта платформа может выявлять и решать проблемы, а также помогать совершенствовать производственный процесс".

Полностью автоматизированные "автономные" фабрики уже существуют, например, у японской компании Fanuc Ltd. Однако Xiaomi, возможно, пошла еще дальше, позволив искусственному интеллекту завода самостоятельно разрабатывать и оптимизировать свои процессы с течением времени. Как отмечается в сообщении Weibo, "«интеллектуальная производственная платформа Xiaomi Pengpai» — это мозг завода, который вливает душу в завод, позволяя всему заводу иметь возможности самовосприятия, самостоятельного принятия решений и самостоятельного исполнения, а также может самостоятельно диагностировать проблемы с оборудованием, улучшать технологические процессы и реализовывать полномасштабное цифровое управление от закупки сырья до доставки, превращаясь в настоящий интеллектуальный завод, способный развиваться самостоятельно".

Новый завод Xiaomi будет производить будущие складные телефоны компании – MIX Fold 4 и MIX Flip, которые выйдут в конце этого месяца. Предприятие способно выпускать практически один телефон каждые три секунды, круглосуточно и без выходных.

Эксперты отмечают, что подобные интеллектуальные заводы являются предвестником грядущих изменений в мире производства. Они позволяют повысить эффективность, качество и скорость выпуска продукции, при этом сводя к минимуму участие человека. Несомненно, это яркий пример того, как технологии, такие как искусственный интеллект, меняют облик современной промышленности.