Некоммерческая организация World Bicycle Relief представила инновационный велосипед Buffalo S2 Utility, оснащенный уникальной двухцепной трансмиссией. Разработанный специально для преодоления сложных дорог в развивающихся странах, этот велосипед отличается невероятной прочностью и надежностью.

Некоммерческая организация World Bicycle Relief, базирующаяся в Чикаго, известна своей миссией по обеспечению доступа к здравоохранению, образованию и экономическим возможностям в развивающихся странах с помощью специально разработанных велосипедов. Недавно компания представила свое новое инновационное творение – велосипед Buffalo S2 Utility, оснащенный уникальной двухцепной трансмиссией, которая обещает невероятную прочность и надежность даже в самых суровых условиях.

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Оригинальный велосипед Buffalo от World Bicycle Relief уже зарекомендовал себя как один из самых прочных и надежных велосипедов для езды по бездорожью в развивающихся странах. Однако компания решила пойти еще дальше и переработать свою концепцию, чтобы создать еще более выносливую модель – Buffalo S2 Utility.

Ключевой особенностью нового велосипеда является его двухцепная трансмиссия. На первый взгляд, такая конструкция может показаться излишне сложной и тяжелой, но у нее есть веские причины.

"Наши велосипеды Buffalo разработаны так, чтобы быть чрезвычайно прочными, чтобы удовлетворять потребности людей, которые путешествуют на большие расстояния по пересеченной местности с тяжелым грузом в некоторых из самых суровых условий мира", - объясняет представитель World Bicycle Relief.

Вместо того, чтобы оснащать велосипед множеством переключателей, тросов и дополнительных компонентов, инженеры WBR разделили трансмиссию на два отдельных привода: высокую и низкую передачи. Это позволяет велосипедисту легко переключаться между ними, просто откатывая педали назад на пол-оборота.

"Такая конструкция обеспечивает решение высокой/низкой передачи, которое включает в себя как можно меньше ломающихся, устанавливаемых снаружи деталей", - говорит представитель компании.

Кроме того, наличие двух отдельных цепей означает, что даже если одна из них выйдет из строя, велосипедист все равно сможет доехать до места назначения на второй. Это особенно важно в условиях, где нет доступа к веломастерским или запчастям.

Остальная часть конструкции Buffalo S2 Utility также разработана с акцентом на простоту и прочность. Рама из углеродистой стали, прочные алюминиевые диски, устойчивые к проколам шины Kenda Buffalo и надежные тормоза – все это делает этот велосипед идеальным для эксплуатации в сложных условиях.

Перед тем, как представить Buffalo S2 Utility на выставке Eurobike 2024, World Bicycle Relief провела два года тестирования этой модели в Африке и Южной Америке, чтобы убедиться, что она соответствует потребностям конечных пользователей. Компания даже получила за этот дизайн престижную премию Eurobike Award.