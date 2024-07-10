Подушки безопасности могут взрываться при срабатывании. Это затрагивает модели 3-й серии 2006-2012 годов. Компания предпримет бесплатную замену дефектных модулей подушек безопасности.

Концерн BMW North America объявил о масштабном отзыве почти 400 000 автомобилей в Соединенных Штатах. Причиной стала серьезная неисправность в системе подушек безопасности, которая может привести к взрыву при их срабатывании и нанесению травм водителям и пассажирам.

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Согласно данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), отзыв коснется 394 029 автомобилей BMW 3-й серии. Проблема заключается в модуле передней подушки безопасности водителя, оснащенном нагнетателем PSDI-5. Этот компонент при надувании подушки может взорваться, разбрасывая острые металлические осколки, которые могут нанести серьезные травмы или даже привести к смертельному исходу.

NHTSA сообщает, что для устранения дефекта BMW предложит владельцам бесплатную замену дефектных модулей подушек безопасности. Компания также уведомит всех владельцев затронутых моделей о необходимости срочного ремонта.

Отзыв затронет седаны, универсалы и купе 3-й серии, выпущенные в период с 2006 по 2012 год. BMW уже уведомила NHTSA о данной проблеме и начала процедуру отзыва автомобилей. Владельцы получат соответствующие уведомления по почте с инструкциями о дальнейших действиях.