Lenovo начала принимать предварительные заказы на свой новый ноутбук YOGA Air 14s 2024, оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon X Elite и обещающий исключительное время автономной работы до 24 часов. Устройство также получило продвинутые возможности искусственного интеллекта.

Компания Lenovo объявила о начале предварительных продаж своего нового ноутбука YOGA Air 14s 2024, который обещает стать революционным решением на рынке благодаря сочетанию высокой производительности, продвинутых возможностей искусственного интеллекта и впечатляющего времени автономной работы до 24 часов.

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Анонсированный в июне на китайском рынке, ноутбук YOGA Air 14s оснащен процессором Qualcomm Snapdragon X Elite, созданным по 4-нанометровому техпроцессу. Этот чип объединяет 12-ядерный 3,4-ГГц Oryon CPU и мощный Hexagon NPU, способный обеспечивать 45 TOPS вычислительной мощности ИИ.

Помимо производительного процессора, ноутбук получил 32 ГБ сверхбыстрой памяти LPDDR5x и емкий 1 ТБ твердотельный накопитель PCIe 4.0. Lenovo утверждает, что сочетание энергоэффективного Snapdragon-чипа, аккумулятора на 70 Вт·ч и собственных технологий управления питанием позволяет YOGA Air 14s работать до 24 часов без подзарядки при воспроизведении видео.

Не менее впечатляющими являются и другие характеристики устройства. 14,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,9K, частотой 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит обеспечивает великолепное качество изображения. Корпус из магниево-алюминиевого сплава толщиной всего 12,9 мм и весом 1,29 кг делает ноутбук легким и компактным.

Особого внимания заслуживают возможности искусственного интеллекта YOGA Air 14s. Встроенный NPU с производительностью 45 TOPS работает в связке с фирменным ИИ-ассистентом Lenovo Tianxi Personal AI Body (Xiaotian), повышая креативность и оптимизируя повседневные задачи пользователя. Кроме того, ноутбук поддерживает продвинутые функции ИИ в Windows 11, такие как голосовой ввод, субтитры в реальном времени и шумоподавление.

Комментируя новинку, представитель Lenovo отметил: "YOGA Air 14s — это результат нашей приверженности к инновациям и стремления предложить пользователям по-настоящему передовое мобильное устройство. Сочетание производительности Snapdragon, автономности и возможностей ИИ делает этот ноутбук уникальным предложением на рынке".

Lenovo YOGA Air 14s доступен для предварительного заказа в Китае по цене $1375. Старт продаж намечен на ближайшее время.