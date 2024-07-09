Компания Sony India анонсировала выпуск нового 98-дюймового 4K HDR-дисплея BRAVIA BZ53L, предназначенного для профессионального использования в офисах, школах и магазинах. Устройство отличается высокой яркостью, широким цветовым охватом и продвинутыми аудиовизуальными технологиями.

Компания Sony India представила новый флагманский 98-дюймовый профессиональный дисплей BRAVIA BZ53L, который выделяется внушительными размерами, высоким разрешением 4K, поддержкой HDR и передовыми аудиовизуальными технологиями. Этот гигантский экран призван стать идеальным решением для использования в офисах, учебных заведениях, магазинах и других коммерческих пространствах, где требуется большой, яркий и качественный дисплей.

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Новый BRAVIA BZ53L от Sony является самым крупным дисплеем в линейке профессиональных решений компании. Его 98-дюймовая панель с разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей) обеспечивает невероятную детализацию и четкость изображения, что делает его идеальным выбором для презентаций, видеоконференций, цифровых вывесок и других корпоративных приложений.

Одной из ключевых особенностей BRAVIA BZ53L является технология XR Triluminos Pro, которая расширяет цветовой охват и обеспечивает более реалистичную и насыщенную цветопередачу. Кроме того, дисплей оснащен технологией Full Array Local Dimming, позволяющей добиться глубоких черных тонов и ярких белых оттенков для улучшенной контрастности.

Для комфортной эксплуатации в ярко освещенных помещениях BRAVIA BZ53L получил специальное антибликовое покрытие, которое уменьшает отражение света и обеспечивает лучшую видимость контента. Еще одним преимуществом является высокая яркость до 780 нит, что делает изображение четким и насыщенным даже при сильном внешнем освещении.

В плане звука BRAVIA BZ53L оснащен четырьмя динамиками мощностью 10 Вт каждый, расположенными по бокам и направленными вниз. Это обеспечивает объемное и качественное звучание, подходящее для презентаций и демонстраций.

Помимо впечатляющих аудиовизуальных характеристик, BRAVIA BZ53L предлагает широкий набор подключений, включая Bluetooth, Wi-Fi, USB, HDMI и Ethernet. Он также поддерживает технологии Chromecast и Apple AirPlay для удобного беспроводного обмена контентом.

Дисплей выполнен из экологически чистых материалов, включая переработанный пластик, и оснащен режимом энергосбережения, автоматически отключающим питание при бездействии. Кроме того, BRAVIA BZ53L может быть установлен как в альбомной, так и в портретной ориентации, а также наклонен под разными углами для оптимального размещения.

По словам представителей Sony, новый BRAVIA BZ53L будет доступен для приобретения в Индии с 15 июля 2024 года по цене 20 000 000 рупий (около 2 112 500 рублей) у авторизованных дистрибьюторов компании.