Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Sony представила 98-дюймовый 4K-дисплей BRAVIA BZ53L для бизнеса
Компания Sony India анонсировала выпуск нового 98-дюймового 4K HDR-дисплея BRAVIA BZ53L, предназначенного для профессионального использования в офисах, школах и магазинах. Устройство отличается высокой яркостью, широким цветовым охватом и продвинутыми аудиовизуальными технологиями.

Компания Sony India представила новый флагманский 98-дюймовый профессиональный дисплей BRAVIA BZ53L, который выделяется внушительными размерами, высоким разрешением 4K, поддержкой HDR и передовыми аудиовизуальными технологиями. Этот гигантский экран призван стать идеальным решением для использования в офисах, учебных заведениях, магазинах и других коммерческих пространствах, где требуется большой, яркий и качественный дисплей.

реклама

Новый BRAVIA BZ53L от Sony является самым крупным дисплеем в линейке профессиональных решений компании. Его 98-дюймовая панель с разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей) обеспечивает невероятную детализацию и четкость изображения, что делает его идеальным выбором для презентаций, видеоконференций, цифровых вывесок и других корпоративных приложений.

Одной из ключевых особенностей BRAVIA BZ53L является технология XR Triluminos Pro, которая расширяет цветовой охват и обеспечивает более реалистичную и насыщенную цветопередачу. Кроме того, дисплей оснащен технологией Full Array Local Dimming, позволяющей добиться глубоких черных тонов и ярких белых оттенков для улучшенной контрастности.

Для комфортной эксплуатации в ярко освещенных помещениях BRAVIA BZ53L получил специальное антибликовое покрытие, которое уменьшает отражение света и обеспечивает лучшую видимость контента. Еще одним преимуществом является высокая яркость до 780 нит, что делает изображение четким и насыщенным даже при сильном внешнем освещении.

В плане звука BRAVIA BZ53L оснащен четырьмя динамиками мощностью 10 Вт каждый, расположенными по бокам и направленными вниз. Это обеспечивает объемное и качественное звучание, подходящее для презентаций и демонстраций.

Помимо впечатляющих аудиовизуальных характеристик, BRAVIA BZ53L предлагает широкий набор подключений, включая Bluetooth, Wi-Fi, USB, HDMI и Ethernet. Он также поддерживает технологии Chromecast и Apple AirPlay для удобного беспроводного обмена контентом.

Дисплей выполнен из экологически чистых материалов, включая переработанный пластик, и оснащен режимом энергосбережения, автоматически отключающим питание при бездействии. Кроме того, BRAVIA BZ53L может быть установлен как в альбомной, так и в портретной ориентации, а также наклонен под разными углами для оптимального размещения.

По словам представителей Sony, новый BRAVIA BZ53L будет доступен для приобретения в Индии с 15 июля 2024 года по цене 20 000 000 рупий (около 2 112 500 рублей) у авторизованных дистрибьюторов компании.

#sony #4k #hdr #bravia #98 дюймов #профессиональный дисплей
+
Написать комментарий (0)
Разработчики Days Gone создают свой новый проект на движке Decima
Количество игроков в Bloodborne на PlayStation увеличилось на 57%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай готовит космический таран для защиты Земли
1
Xiaomi готовит революцию: HyperOS 2.0 на подходе
5
Немецкая ветряная электростанция Waterkant получила гигантские ветряные турбины из Китая
2
Бывший глава ASML считает, что противостояние США и Китая в сфере полупроводников будет длиться десятилетиями
+
Очередной важный проект малого модульного ядерного реактора терпит крах
5
США хотят построить 1000 дронов-ведомых 6-го поколения для противодействия ВВС Китая
+
В 2025 году истребители Су-30СМ получат более мощные и долговечные двигатели
+
Функции искусственного интеллекта в Samsung Galaxy будут бесплатными только до 2025 года
1
В сложных климатических условиях Малый БАМ обрастает дополнительными путями
1
Часы Galaxy Watch 7 могут оснащаться функцией мониторинга уровня глюкозы в крови
+
Bluetooth-колонки Xiaomi с IP67, звуком на 360 градусов и RGB-подсветкой появились на мировом рынке
+
В Google пришли к выводу, что ИИ производит наибольшее количество дезинформационного контента
+
Defence24: Украина получит от Германии больше новейших САУ RCH 155, чем предполагалось ранее
6
Генсек НАТО заявил, что никто не обещал Украине членство в альянсе через 10 лет
15
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro предложат улучшенный звук и новый дизайн
2
Криптоплатформа Celsius подает в суд на клиентов, которые забрали свои деньги до банкротства
1
ВКС России провели масштабную ракетную атаку на объекты ВСУ
+
ВС РФ опубликовало кадры уничтожения "Искандером" двух пусковых установок ЗРК Patriot
+
Застройщики объяснили, почему цены не упадут даже после завершения программы льготной ипотеки
8
Gigabyte выпускает обновления для своих материнских плат на AM5
+

Популярные статьи

Ретро-игры, которые стоит попробовать в 2024 году
12
Итоги гоночного уик-энда 6-7 июля
1
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
21
Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
9
Windows XP в 2024 году - Часть 1
15
Мое мнение о наушниках Sonos Ace
8
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
25
Девятым президентом Ирана стал прозападный политик-реформатор - как это отразится на России
4
Добавляю скриншоты GPU-Z в базу данных репозитория Chi-Gallery
20
UK Column: Натовские "ястребы" терпят поражение, но не желают прекращать прокси-войну против России
+

Сейчас обсуждают

Urkins
03:46
У тебя на 7600 будет 20фпс в нотиве с картинкой худшей чем тут, впрочем вряд ли эти настройки у тебя даже запустятся, вылет будет PS. Сгонял глянул, 4K с полностью средними, даже текстуры на средних ...
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Urkins
03:40
Нищая карта, 32к стоит. Была 4060 Ти за 53к, мес попользовался и избавился, т к понял что в ней нет необходимости
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Alex Z
03:32
на сяоми все обновы по воздуху прилетают знаток лол.
Xiaomi готовит революцию: HyperOS 2.0 на подходе
Commediant
03:14
И судя по тесту, можно брать любую, температуры у всех ни о чем.
Составлен рейтинг материнских плат B650 с наиболее холодным VRM
kitava
03:05
Россия ничего не разрушает. БВ система сама разрушается. Некогда она могла принести выгоду в плане междунарожной торговли и прочего. Сейчас она выкачивает деньги на поддержание себя из всех экономик м...
Россия разрушает основные принципы Бреттон-Вудской системы, создавая альтернативу доллару
Midnight Sun
02:43
Да-да Если бы это была Х-101, от больнички ничего бы не осталось. Видео, как все 6 Х-101 вхерачили по Артему, уже разошлось по инету. И да, Х-101 - КРЫЛАТАЯ ракета, и у нее есть КРЫЛО. Чего на твоей ф...
МО РФ сообщило о нанесении сегодня утром удара возмездия по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
Evgeny Chezarin
02:32
12400 последний, честный, хороший и быстрый камень.
Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
Джон Коннор
02:16
ну и гомно ) да ещё 40 ФПС еде еле
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
32Влад32
02:10
Что бы там хохлы не планировали, а без США они могли там только свой личный газ из задних проходов пустить.
Welt: Подрыв "Северных потоков" Украиной планировался ещё в 2014 году
32Влад32
02:08
Пора и киевлянам почувствовать, как живется жителям Белгорода, Севастополя и других пограничных городов России. Я за мир. Но предатели славян, ставшие подстилкой англо-саксов, должны ответить за все.
МО РФ сообщило о нанесении сегодня утром удара возмездия по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем