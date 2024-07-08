Ведущий российский научный центр в области кораблестроения предложил концепцию нового типа авианосцев для ВМФ России. По мнению экспертов, современные авианосцы нуждаются в серьезной модернизации, в том числе за счет замены пилотируемой авиации на беспилотные летательные аппараты и усиления средств противовоздушной обороны.

Ведущий российский научный центр в области кораблестроения – Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) – предложил концепцию нового типа авианосцев для Военно-морского флота России. По мнению научного руководителя КГНЦ Валерия Половинкина, современные авианосцы нуждаются в серьезной модернизации, в том числе за счет замены пилотируемой авиации на беспилотные летательные аппараты и усиления средств противовоздушной обороны.

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Половинкин отметил, что авианосцы традиционной архитектуры с пилотируемой авиацией на борту уже не отвечают современным требованиям. Вместо этого, по его мнению, ВМФ России нуждается в новом типе авианосцев, основной летательный парк которых будут составлять беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

"Это, пожалуй, самый сложный вопрос, на который вам никто точно не ответит. Начну с прописной истины - нужны ли нашей стране авианосцы? Нужны. Нужны ли авианосцы такой архитектуры, которую мы имеем сегодня? Не нужны", - заявил Половинкин в интервью РИА Новости.

По его мнению, основной задачей таких авианосцев будет не нанесение ударов, а обеспечение противовоздушной обороны за счет размещения на них комплексов ПВО и БПЛА. "Так, как мы делали раньше, имея авиацию на борту, ставили комплексы обороны типа "Гранит", это, конечно, несерьезно. Дело в том, что боевой радиус летательного аппарата превышает ракету, а масса носимого боезапаса у него, конечно, больше", - объяснил ученый.

Половинкин подчеркнул, что наиболее уязвимым местом современных авианосцев является взлетно-посадочная палуба. "Если вы повредите до 20% взлетной палубы, то корабль уже будет неспособен решать свои задачи", - сказал он.

В качестве альтернативы эксперт предложил рассмотреть упрощенную схему авианосца, напоминающую баржу, на которой будет размещена авиация. Такое решение, по мнению Половинкина, может стать более эффективным и менее уязвимым по сравнению с традиционными авианосцами.

Таким образом, КГНЦ, являющийся ведущим разработчиком новейших проектов кораблей для ВМФ России, предлагает принципиально новый подход к созданию авианосцев, ориентированный на использование беспилотной авиации и усиление средств ПВО. Эксперты считают, что такое решение может стать ключом к повышению боевых возможностей российского флота в современных условиях.