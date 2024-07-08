Тысячи рабочих Samsung Electronics в Южной Корее объявили трехдневную забастовку, требуя улучшения условий труда и повышения заработной платы. Профсоюз пригрозил пятидневной забастовкой, если компания не удовлетворит их требования.

Южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics столкнулся с беспрецедентной трехдневной забастовкой своих рабочих. Более 6500 сотрудников компании, представляющих четверть всего персонала, приняли участие в акции протеста, выдвинув требования по улучшению оплаты труда и условий работы.

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Забастовка стала первым в истории Samsung случаем массового прогула сотрудников компании. Ранее в начале июня члены профсоюза Samsung Electronics (NSEU) уже брали коллективный выходной из ежегодного отпуска, ознаменовав таким образом начало протестных действий.

На этот раз акция носит более масштабный характер. Около 6500 работников, большая часть из которых задействована в проектировании, производстве и разработке полупроводников, приняли участие в трехдневной забастовке. Это значительно больше, чем ожидали профсоюз и общественность.

Лидер профсоюза Сон Ву Мок заявил, что рабочие вынуждены прибегнуть к таким радикальным мерам, поскольку "это не может быть сделано, если не сейчас". Профсоюз требует от Samsung соблюдения трудовых прав, повышения премий и увеличения отпускных.

В отличие от более воинственных профсоюзов в других крупных южнокорейских компаниях, таких как Hyundai Motor, участие в забастовке Samsung было не обязательным. Тем не менее, число участников оказалось выше ожиданий, что может свидетельствовать о растущем недовольстве рабочих условиями и оплатой труда.

Samsung, в свою очередь, заявила, что ее производственная деятельность не пострадала от забастовки. Компания пытается снять обеспокоенность по поводу ослабления своей технологической конкурентоспособности, особенно в области производства передовых микросхем памяти.

Профсоюз NSEU пригрозил, что если Samsung не удовлетворит их требования, то на следующей неделе они проведут пятидневную забастовку. Это станет серьезным испытанием для южнокорейского технологического гиганта, который сталкивается с необходимостью повышения эффективности и конкурентоспособности в условиях усиливающейся глобальной конкуренции.