Расследование New York Times показало, что деятельность компании SpaceX Илона Маска по запуску ракет наносит серьезный ущерб хрупкой экосистеме Южного Техаса. Несмотря на протесты природоохранных организаций, космические амбиции SpaceX и поддержка правительства США ставят охрану дикой природы на второй план.

Расследование газеты The New York Times показало, что деятельность компании SpaceX Илона Маска по запуску ракет наносит серьезный ущерб хрупкой экосистеме Южного Техаса. Несмотря на протесты природоохранных организаций, космические амбиции SpaceX и поддержка правительства США ставят охрану дикой природы на второй план.

реклама

Когда в прошлом месяце Starship Илона Маска – самая большая ракета из когда-либо созданных – успешно взлетела в небо, запуск был воспринят как грандиозный прорыв для SpaceX и американской космической программы. Однако вскоре стало ясно, что этот запуск нанес значительный ущерб окружающей среде.

Запуск вызвал огромный выброс грязи, камней и горящих обломков на общественные земли, окружающие космический комплекс Маска стоимостью 3 миллиарда долларов. Куски листового металла и изоляции были разбросаны по песчаной равнине на одной из сторон государственного парка, а в другом месте вспыхнул небольшой пожар, в результате которого сгорело 7,5 миллионов фунтов топлива.

Больше всего участников экспедиции встревожило то, что ни одно из девяти гнезд мигрирующих птиц, обнаруженных перед запуском, не сохранилось в целости. "Все гнезда были испорчены или в них отсутствовали яйца", - сообщил биолог Джастин Леклер.

С 2019 года по меньшей мере в 19 случаях деятельность SpaceX приводила к пожарам, утечкам, взрывам или другим проблемам, связанным с быстрым ростом комплекса Маска в Бока-Чика. Эти инциденты нанесли ущерб окружающей среде и отражают более широкую дискуссию о том, как сбалансировать технологический и экономический прогресс с защитой уязвимых экосистем и местных сообществ.

Как отмечает издание, члены Конгресса и высокопоставленные чиновники администрации Байдена выражали беспокойство по поводу масштабов власти Маска, поскольку правительство США все больше полагается на SpaceX в космических операциях. При этом чиновники, ответственные за защиту природных ресурсов региона, неоднократно проигрывали более влиятельным ведомствам, чьи цели тесно связаны с целями Маска.

В итоге, как показало расследование, экология Южного Техаса отошла на второй план перед амбициями SpaceX и всей страны в области космических путешествий. Представители компании, хотя и признают проблемы, связанные с воздействием на окружающую среду, настаивают на важности своей деятельности для гражданской космической программы США.