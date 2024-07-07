Завершение массовой программы льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках вызывает обеспокоенность у экспертов. Они прогнозируют, что рынку придется пережить непростой период адаптации, а потребителям готовиться к снижению доступности ипотечных кредитов.

Представители банковского и экспертного сообществ сходятся во мнении, что завершение массовой программы льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках приведет к серьезным изменениям на рынке недвижимости. Эксперты предупреждают, что рынку придется "поболеть" пару лет, а потребителям готовиться к менее доступным ипотечным кредитам.

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Согласно заявлениям представителей Центрального банка России, рассчитывать на возобновление безадресной льготной ипотечной программы в ближайшее время не стоит. Регулятор видит решение проблемы в снижении общего уровня инфляции в стране до целевых 4%, что позволит вернуть ипотечные ставки к умеренным уровням, наблюдавшимся в 2017-2019 годах.

В то же время эксперты сходятся во мнении, что основными бенефициарами льготной ипотеки стали застройщики, а не банки или конечные потребители. По оценкам специалистов, стоимость квадратного метра жилья в новостройках выросла почти на 90% с 2019 года, что напрямую связано с действием льготной программы.

В этих условиях завершение льготной ипотеки может привести к снижению спроса и, как следствие, к коррекции цен на жилье. Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова считает, что для жителей городов это будет скорее позитивным фактором, так как сделает недвижимость более доступной. В то же время представители строительной отрасли ожидают, что им придется пережить непростой период адаптации к новым рыночным условиям.

Таким образом, окончание программы льготной ипотеки ознаменует собой начало нового этапа на рынке недвижимости. Эксперты предупреждают, что в ближайшие годы рынку предстоит "поболеть", а потребителям готовиться к менее доступным ипотечным кредитам. При этом основными выгодополучателями льготной программы стали застройщики, в то время как банки и граждане получили меньше преимуществ.