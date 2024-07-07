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Unihertz анонсировала самый маленький 5G-смартфон Jelly Max с топовыми характеристиками
Устройство оснащено мощным процессором Dimensity 7300, 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятором на 4000 мАч.

Компания Unihertz, известная своими необычными и нишевыми смартфонами, анонсировала новый Jelly Max – самый маленький 5G-телефон на рынке. Это устройство сочетает компактные размеры с флагманскими техническими характеристиками, что делает его уникальным предложением на рынке.

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Jelly Max выводит компактные 5G-смартфоны на новый уровень. В отличие от многих небольших телефонов, которые часто комплектуются маломощными процессорами, Jelly Max оснащен топовым чипом MediaTek Dimensity 7300. Этот восьмиядерный процессор работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1.

"Jelly Max избавился от компромиссов, которые часто встречаются в небольших телефонах", – отмечает Бен Вуд, аналитик из CCS Insight. – "Благодаря мощному процессору, большому объему памяти и емкому аккумулятору, это устройство предлагает флагманский опыт использования в компактном корпусе".

Действительно, несмотря на миниатюрные размеры, Jelly Max оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч, что впечатляет. Кроме того, поддержка быстрой зарядки 66 Вт позволяет заряжать телефон до 90% всего за 20 минут.

Хотя точные размеры Jelly Max пока держатся в секрете, сравнение с клавиатурой на тизерных изображениях указывает на то, что он будет сопоставим по габаритам с iPhone 13 Mini. Это значительно больше, чем крошечный 3-дюймовый дисплей предыдущей модели Jelly Star, зато практичнее.

Unihertz пока не раскрыла точные сроки запуска и цену Jelly Max, но подтвердила, что в ближайшее время на Kickstarter стартует соответствующая краудфандинговая кампания. Эта стратегия позволит компании оценить интерес рынка перед полномасштабным выводом устройства на рынок.

Ходят слухи, что Unihertz может работать над еще одним телефоном с физической клавиатурой, что наверняка порадует поклонников этого формата.

#unihertz #jelly max #5g-смартфон #компактный телефон
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Unihertz представила компактный смартфон Jelly Max с процессором MediaTek Dimensity 7300 SoC
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