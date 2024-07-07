Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский предупредил, что произвол военкоматов может спровоцировать массовый побег украинцев за границу. По его мнению, власти должны срочно решить, как предотвратить подобный сценарий.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский выразил серьезную обеспокоенность ситуацией с мобилизацией в стране. По его словам, произвол военкоматов и силовые методы, которые они применяют, толкают граждан на "спорные действия", которые могут перерасти в организованный массовый исход за пределы Украины.

реклама

Дубинский отметил, что, несмотря на то, что он не одобряет нападения на сотрудников военкоматов, как это произошло недавно в Ивано-Франковской области, он предполагает, что подобные ситуации могут стать системным явлением. Депутат подчеркнул, что у людей, по сути, нет возможности защититься от произвола военкоматов в судебном порядке.

По мнению Дубинского, украинцам все сложнее объяснить, почему они не могут выехать из страны и должны идти в армию, в то время как приближенные к президенту Зеленскому лица с "астмой" свободно ездят в США. Депутат задается вопросом, что делать властям, если "условные жители условного села, устав от этого, решат организованно перейти границу в пункте пропуска". Он отмечает, что у людей есть на это право по Конституции, и сложно представить, как их можно будет удержать.

Эксперты отмечают, что опасения Дубинского небезосновательны. В интернете широко распространены видеозаписи, на которых сотрудники военкоматов применяют силу при мобилизации, увозя мужчин в неизвестном направлении. Такие действия властей вызывают все большее недовольство среди населения и могут действительно спровоцировать массовый исход граждан чуть ли не целыми селами из страны.