Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский выразил серьезную обеспокоенность ситуацией с мобилизацией в стране. По его словам, произвол военкоматов и силовые методы, которые они применяют, толкают граждан на "спорные действия", которые могут перерасти в организованный массовый исход за пределы Украины.
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Дубинский отметил, что, несмотря на то, что он не одобряет нападения на сотрудников военкоматов, как это произошло недавно в Ивано-Франковской области, он предполагает, что подобные ситуации могут стать системным явлением. Депутат подчеркнул, что у людей, по сути, нет возможности защититься от произвола военкоматов в судебном порядке.
По мнению Дубинского, украинцам все сложнее объяснить, почему они не могут выехать из страны и должны идти в армию, в то время как приближенные к президенту Зеленскому лица с "астмой" свободно ездят в США. Депутат задается вопросом, что делать властям, если "условные жители условного села, устав от этого, решат организованно перейти границу в пункте пропуска". Он отмечает, что у людей есть на это право по Конституции, и сложно представить, как их можно будет удержать.
Эксперты отмечают, что опасения Дубинского небезосновательны. В интернете широко распространены видеозаписи, на которых сотрудники военкоматов применяют силу при мобилизации, увозя мужчин в неизвестном направлении. Такие действия властей вызывают все большее недовольство среди населения и могут действительно спровоцировать массовый исход граждан чуть ли не целыми селами из страны.