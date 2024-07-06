Европейский союз потребовал от Apple открыть свою экосистему для сторонних торговых площадок приложений. Это ставит под угрозу доходы компании от App Store, которые являются существенной частью ее бизнеса. В центре противостояния оказалась компания Epic Games, которая пытается запустить собственный магазин приложений в ЕС, но сталкивается с препятствиями со стороны Apple.

Доходы Apple от продажи оборудования, такого как iPhone, iPad и Mac, хорошо известны, но компания также получает существенную прибыль от своего App Store. Однако этот источник дохода оказался под угрозой из-за требований Европейского союза к Apple открыть свою экосистему для сторонних торговых площадок приложений. В центре этого противостояния оказалась компания Epic Games, которая пытается запустить свой собственный магазин приложений в ЕС, но сталкивается с препятствиями со стороны Apple.

реклама

Битва между Epic Games и Apple продолжается полным ходом. Это соперничество, которое в прошлом было в заголовках новостей из-за таких событий, как удаление Fortnite из App Store и судебный иск Epic против Apple, недавно снова всплыло из-за проблемы с сторонним магазином приложений.

Согласно заявлению Epic Games, компания уже дважды подавала заявку на нотариальное заверение для запуска собственного магазина приложений в регионе ЕС, но Apple отклоняла их, ссылаясь на слишком большое сходство дизайна и расположения кнопок с оригинальным App Store.

"Мы используем те же названия "УСТАНОВИТЬ" и "ПОКУПКИ В ПРИЛОЖЕНИИ", которые применяются в популярных магазинах приложений на разных платформах, и следуем стандартным соглашениям для кнопок в приложениях для IOS. Мы просто пытаемся создать магазин, который будет понятен пользователям мобильных устройств, а раскрытие информации о покупках в приложениях — это лучшая нормативная практика, которой сегодня следуют все магазины", - заявили в Epic Games.

Однако Apple настаивает, что отказ вызван не личной местью, а просто тем, что Epic Games не соответствует требуемым высоким стандартам. При этом компания утверждает, что сторонний рынок приложений Epic Games все же был одобрен.

Тем не менее, ситуация остается напряженной. В отличие от других альтернатив App Store, Epic Games – крупная компания с серьезными ресурсами и связями. Это дает ей потенциал подорвать доходы App Store в Европе, если ей удастся запустить свой магазин.

Вполне возможно, что противостояние двух технологических гигантов может кардинально изменить правила игры на рынке мобильных приложений, особенно в Европейском союзе, где регуляторы требуют от Apple большей открытости своей экосистемы. Остается лишь ждать, чем завершится эта битва за контроль над европейским рынком.