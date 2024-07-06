Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk вновь появился в небе над Черным морем после двухнедельного перерыва. Аппарат с позывным FORTE16 был замечен в воздушном пространстве региона, однако на этот раз он держится подальше от Крымского полуострова, предпочитая патрулировать в районе, прилегающем к Румынии.

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk опять оказался в воздушном пространстве над Черным морем после двухнедельного отсутствия. Согласно сообщениям российских источников, БПЛА с позывным FORTE16 возобновил патрулирование в регионе, однако на этот раз он держится подальше от Крымского полуострова, предпочитая вести наблюдение в районе, прилегающем к территории Румынии.

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"После длительного отсутствия в Черном море на боевое дежурство вернулся беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным FORTE16", - говорится в сообщении издания "Военная хроника".

Однако, в отличие от предыдущих заходов, на этот раз маршрут дрона был изменен. Вместо привычного патрулирования вблизи Крымского полуострова, БПЛА теперь держится в воздушном пространстве, прилегающем к территории Румынии, избегая приближения к российским рубежам.

Ранее этот же беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE16 вел мониторинг ситуации во время атаки на Севастополь 23 июня, когда ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной частью. Тогда погибли четыре человека, более 150 получили ранения.

На следующий день российский истребитель МиГ-31 помешал американскому дрону вести разведку, пролетев над ним на высокой скорости. После этого инцидента Global Hawk не работал в Черноморском регионе в течение двух недель.

Возобновление полетов RQ-4B Global Hawk над Черным морем свидетельствует о сохраняющемся интересе США к ситуации в этом стратегически важном регионе. Однако изменение маршрута дрона может указывать на стремление Вашингтона избежать прямой конфронтации с Россией в воздушном пространстве.