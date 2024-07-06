Популярная видеоплатформа YouTube заблокировала каналы пяти известных российских певцов, включая Shaman, Полину Гагарину и Григория Лепса. Причиной стало требование Литвы в связи с включением этих артистов в санкционный список ЕС.

Популярная видеоплатформа YouTube заблокировала каналы пяти известных российских певцов - Shaman, Олега Газманова, Полины Гагариной, Григория Лепса и Юлии Чичериной. Миллионы их поклонников больше не могут смотреть видео, которые артисты сами размещали на своих YouTube-страницах.

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По предварительным данным, решение о блокировке каналов российских артистов на YouTube не было личной инициативой видеохостинга. Предположительно, это произошло после обращения Комиссии по радио и телевидению Литвы в Google и YouTube с требованием ограничить доступ к контенту этих исполнителей.

Отмечается, что Shaman, Олег Газманов, Полина Гагарина, Григорий Лепс и Юлия Чичерина известны своей поддержкой государства и патриотическими взглядами. Однако один из заблокированных артистов, Ярослав Дронов, считает, что главная причина - его российское происхождение.

Представители YouTube пока не комментировали ситуацию с блокировкой каналов российских звезд. Неясно, будут ли предприняты какие-либо меры по восстановлению доступа к их контенту на платформе.